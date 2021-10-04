Регина Тодоренко высмеяла «эксклюзивные» запуски курсов Самойловой и Семенович

Москва, 4 октября. Певица Регина Тодоренко опубликовала в Сети ролик с отрывками видео запусков курсов модели Оксаны Самойловой и экс-солистки «Блестящих» Анны Семенович. Ведущая высмеяла блогеров.

Звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко заявила, что ничего не имеет против запусков авторских марафонов и курсов в Сети. Но она не понимает, зачем каждый блогер преподносит своей аудитории продукт как уникальный, хотя это не так. В качестве примера певица опубликовала ролик, в котором Оксана Самойлова и Анна Семенович говорят один и тот же текст про свои продукты. Знаменитости произносят фразы «это эксклюзивно» и «такого раньше не было».

«Просто посмотрите это потрясающее видео. Я чуть не описалась со смеха! Обожаю сценариста, который всем написал один текст!» — резюмировала блогер в Instagram.

Тодоренко и сама в недавнем прошлом запускала марафон по исполнению желаний. Теледива подчеркивала, что ее курс может изменить жизнь в лучшую сторону.

Регина Тодоренко регулярно делится с поклонниками новостями на личной странице в популярной соцсети. Летом она сообщила, что благодаря мужу Владу Топалову смогла исполнить мечту детства. Певец помог супруге оказаться на съемочной площадке продолжения сериала «Секс в большом городе».