Понижение ключевой процентной ставки привело к резкому росту инфляции в Турции

В сентябре инфляция в Турции выросла до самого высокого уровня за два с половиной года, демонстрируя показатель в 19,6%. Об этом сообщает статистический институт Turkstat.

Рост потребительских цен произошел после неожиданного решения Центрального банка страны снизить ключевую процентную ставку с 19% до 18% годовых. Данное обстоятельство оказалось сюрпризом для финансовых аналитиков, а также привело к новому обвалу турецкой лиры. Тем не менее на этом шаге настаивал непосредственно президент Реджеп Тайип Эрдоган. Предполагается, что вскоре ЦБ вновь поддастся его давлению и решится на дальнейшее снижение.

Инфляция в Турции ускорилась до 19,6% после неожиданного снижения ставки https://t.co/NLnIqufWrw — Агентство Рейтер (@reuters_russia) October 4, 2021

В прошлом месяце инфляция ускорилась по сравнению с 19,25% в августе, однако оказалась слабее прогноза экспертов, предлагавших, что она составит 19,7%. Впрочем, рост цен в конце лета также был весьма велик.

«Поскольку инфляция, вероятно, резко снизится в последние пару месяцев этого года и в начале следующего, нас ожидает дальнейшее агрессивное смягчение», — считает Джейсон Туви, старший экономист Capital Economics.

В сентябре цены на продукты питания и не содержащие алкоголь напитки в Турции были на 28,79% выше, чем годом ранее. В то же время энергоносители подорожали на 22,77%, а транспортные и коммунальные услуги — на 20,21% и 20,97% соответственно. Кроме того, из-за начала учебного года цены на образование стали выше на 5,15%.

Тем не менее власти настроены вернуться к допандемическим показателям инфляции. Впрочем, вмешательство Эрдогана в регулирование процентных ставок пока не способствует восстановлению национальной экономики. Нынешний глава ЦБ Сахап Кавчиоглу — уже третий человек, занявший этот пост после досрочной отставки предшественников, не оправдавших надежд национального лидера.

Turkish inflation rises to 19.6 percent after surprise rate cut https://t.co/c8QKrBWj0X — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) October 4, 2021

Кроме того, агрессивный внешнеполитический вектор, определенный президентом, является еще одним дестабилизирующим обстановку фактором.

Курс на неоосманизм и постоянное стремление распространять влияние Анкары на другие страны пока не оправдывает себя. Однако, идя на поводу у этой политики, Турция продолжает участвовать в ряде региональных конфликтов, что требует дополнительных бюджетных трат, а также отталкивает от нее другие государства. Сейчас Эрдоган далек от вступления в крупные системы вроде Евразийского экономического союза или ЕС, но все предпринимаемые им усилия говорят о том, что в одиночку республика не может справиться с кризисом. Всего за пять лет покупательская способность населения упала примерно в два раза и продолжает снижаться, что вызывает все большее недовольство среди простых граждан.