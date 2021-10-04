Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 22:39
22:37
Общество
Захарова подняла вопрос необходимости отечественных сервисов на фоне сбоев в работе соцсетей
22:36
Происшествия
Сотрудники Facebook не могут попасть в офис на фоне глобального сбоя в работе соцсетей
22:35
Общество
Исполнитель роли Калины в фильме «Шугалей-3» обозначил целевую аудиторию этого проекта
22:29
Общество
Крымские татары рассказали о плюсах жизни на полуострове после 2014 года
22:24
Весь мир
Центральноафриканцы вышли на улицы столицы с требованием отменить санкции ООН
22:22
Общество
Сноуден заявил об оздоровлении людей по всему миру без соцсетей
22:21
Общество
300 лет востребованности и дохода: что стало с табаководством в Крыму 
22:19
Общество
«Грета Тунберг ест неэкологичную пищу?»: врач предупредила об опасности чипсов
22:12
Экономика
Госдеп: Вашингтон продолжит решительно выступать против «Северного потока — 2»
22:10
Технологии
Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Все новости

Понижение ключевой процентной ставки привело к резкому росту инфляции в Турции
Весь мир
Понижение ключевой процентной ставки привело к резкому росту инфляции в Турции
Global Look Press  /  Diego Cupolo / ZUMAPRESS.com

В сентябре инфляция в Турции выросла до самого высокого уровня за два с половиной года, демонстрируя показатель в 19,6%. Об этом сообщает статистический институт Turkstat.

Рост потребительских цен произошел после неожиданного решения Центрального банка страны снизить ключевую процентную ставку с 19% до 18% годовых. Данное обстоятельство оказалось сюрпризом для финансовых аналитиков, а также привело к новому обвалу турецкой лиры. Тем не менее на этом шаге настаивал непосредственно президент Реджеп Тайип Эрдоган. Предполагается, что вскоре ЦБ вновь поддастся его давлению и решится на дальнейшее снижение.

В прошлом месяце инфляция ускорилась по сравнению с 19,25% в августе, однако оказалась слабее прогноза экспертов, предлагавших, что она составит 19,7%. Впрочем, рост цен в конце лета также был весьма велик.

«Поскольку инфляция, вероятно, резко снизится в последние пару месяцев этого года и в начале следующего, нас ожидает дальнейшее агрессивное смягчение», — считает Джейсон Туви, старший экономист Capital Economics.

В сентябре цены на продукты питания и не содержащие алкоголь напитки в Турции были на 28,79% выше, чем годом ранее. В то же время энергоносители подорожали на 22,77%, а транспортные и коммунальные услуги — на 20,21% и 20,97% соответственно. Кроме того, из-за начала учебного года цены на образование стали выше на 5,15%.

Тем не менее власти настроены вернуться к допандемическим показателям инфляции. Впрочем, вмешательство Эрдогана в регулирование процентных ставок пока не способствует восстановлению национальной экономики. Нынешний глава ЦБ Сахап Кавчиоглу — уже третий человек, занявший этот пост после досрочной отставки предшественников, не оправдавших надежд национального лидера.

Кроме того, агрессивный внешнеполитический вектор, определенный президентом, является еще одним дестабилизирующим обстановку фактором.

Курс на неоосманизм и постоянное стремление распространять влияние Анкары на другие страны пока не оправдывает себя. Однако, идя на поводу у этой политики, Турция продолжает участвовать в ряде региональных конфликтов, что требует дополнительных бюджетных трат, а также отталкивает от нее другие государства. Сейчас Эрдоган далек от вступления в крупные системы вроде Евразийского экономического союза или ЕС, но все предпринимаемые им усилия говорят о том, что в одиночку республика не может справиться с кризисом. Всего за пять лет покупательская способность населения упала примерно в два раза и продолжает снижаться, что вызывает все большее недовольство среди простых граждан.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Понижение ключевой процентной ставки привело к резкому росту инфляции в Турции
турция экономика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru