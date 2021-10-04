Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

Москва, 4 октября. Проблемы произошли в работе соцсетей и приложение, в том числе Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе социальных сетей и мобильных приложений. По последним данным, многие пользователи WhatsApp массово начали переходить в конкурирующий Telegram из-за нестабильной проблема мессенджера.

«Рады, что все новые пользователи переходят с WhatsApp, но серверам сложно справиться со всеми сразу», — сообщил представитель Telegram.

Проблемы присутствуют также в работе социальной сети «Вконтакте». Большинство жалоб связано с нестабильной работе веб-версий приложений, сообщили пользователи.