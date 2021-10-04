Жители ЦАР обвинили миротворцев ООН в снабжении боевиков оружием

Банги, 4 октября. Члены Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) снабжают вооружением боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), сообщает NouvellesPlus со ссылкой на местных жителей.

Граждане ЦАР неоднократно замечали на окраинах столицы республики вооруженных людей в гражданской одежде. В частности, неизвестных видели на дороге по направлению к населенному пункту Мбайки.

«Потерпев неудачу во время захвата Банги, радикалы выбрали стратегию террора: использование противопехотных мин, нападения на гражданское население и даже банальный грабеж. Они вербуют молодых людей в регионах, иногда применяют для этого силу. Новобранцев получают современное оружие, происхождение которого вызывает вопросы», — уточнили сотрудники СМИ.

В настоящее время службы безопасности изучают возможные пути снабжения боевиков одновременно с проведением военных операций по зачистке района. При этом несколько жителей разных населенных пунктов сообщили в колл-центр Генштаба ВС ЦАР о том, что именно представители МИНУСКА снабжают радикалов оружием и патронами.

В апреле 2021 года в Facebook появилось видео, на котором руководство мавританского контингента ООН проводило переговоры с лидерами CPC на аэродроме Нгакобо.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

В период с марта по август 2021 года силы безопасности ЦАР зарегистрировали 49 подтвержденных случаев сотрудничества между МИНУСКА и бандформированиями.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей опубликовала материал, в котором рассказывается о преступлениях миротворцев в ЦАР.