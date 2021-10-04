Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 22:39
22:37
Общество
Захарова подняла вопрос необходимости отечественных сервисов на фоне сбоев в работе соцсетей
22:36
Происшествия
Сотрудники Facebook не могут попасть в офис на фоне глобального сбоя в работе соцсетей
22:35
Общество
Исполнитель роли Калины в фильме «Шугалей-3» обозначил целевую аудиторию этого проекта
22:29
Общество
Крымские татары рассказали о плюсах жизни на полуострове после 2014 года
22:24
Весь мир
Центральноафриканцы вышли на улицы столицы с требованием отменить санкции ООН
22:22
Общество
Сноуден заявил об оздоровлении людей по всему миру без соцсетей
22:21
Общество
300 лет востребованности и дохода: что стало с табаководством в Крыму 
22:19
Общество
«Грета Тунберг ест неэкологичную пищу?»: врач предупредила об опасности чипсов
22:12
Экономика
Госдеп: Вашингтон продолжит решительно выступать против «Северного потока — 2»
22:10
Технологии
Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Все новости

Жители ЦАР обвинили миротворцев ООН в снабжении боевиков оружием
Весь мир
Жители ЦАР обвинили миротворцев ООН в снабжении боевиков оружием
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 4 октября. Члены Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) снабжают вооружением боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), сообщает NouvellesPlus со ссылкой на местных жителей.

Граждане ЦАР неоднократно замечали на окраинах столицы республики вооруженных людей в гражданской одежде. В частности, неизвестных видели на дороге по направлению к населенному пункту Мбайки.

«Потерпев неудачу во время захвата Банги, радикалы выбрали стратегию террора: использование противопехотных мин, нападения на гражданское население и даже банальный грабеж. Они вербуют молодых людей в регионах, иногда применяют для этого силу. Новобранцев получают современное оружие, происхождение которого вызывает вопросы», — уточнили сотрудники СМИ.

В настоящее время службы безопасности изучают возможные пути снабжения боевиков одновременно с проведением военных операций по зачистке района. При этом несколько жителей разных населенных пунктов сообщили в колл-центр Генштаба ВС ЦАР о том, что именно представители МИНУСКА снабжают радикалов оружием и патронами.

В апреле 2021 года в Facebook появилось видео, на котором руководство мавританского контингента ООН проводило переговоры с лидерами CPC на аэродроме Нгакобо.

Жители ЦАР обвинили миротворцев ООН в снабжении боевиков оружием
flickr.com  / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

В период с марта по август 2021 года силы безопасности ЦАР зарегистрировали 49 подтвержденных случаев сотрудничества между МИНУСКА и бандформированиями.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей опубликовала материал, в котором рассказывается о преступлениях миротворцев в ЦАР.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Жители ЦАР обвинили миротворцев ООН в снабжении боевиков оружием
боевики африка оружие цар минуска
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru