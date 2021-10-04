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Госдеп: Вашингтон продолжит решительно выступать против «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 04 октября 2021 22:12
Экономика
Госдеп: Вашингтон продолжит решительно выступать против «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 4 октября. Американская сторона не изменит позиции по поводу российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2», несмотря на то, что проект уже достроен. Такое заявление сделали в Госдепе.

Соответствующее заявление в понедельник сделал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос журналистов о заполнении газом первой нитки трубопровода. Официальный Вашингтон по-прежнему воспринимает «СП-2» как «российский геополитический проект», отметили в МИД США.

«Что касается «Северного потока — 2», то у нас нет конкретного ответа на это объявление. Наша политика предельно ясна, в том числе относительно совместного заявления с Германией несколько месяцев назад. Мы продолжим выступать против этого газопровода. Мы считаем, что это геополитический проект России», — заявил Прайс в ходе брифинга.

В понедельник отечественная компания «Газпром» приступила к заполнению первой нити «Северного потока — 2». Вторая нить также отвечает всему перечню условий для запуска, однако пусконаладочные работы все еще ведутся.

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сша госдеп газопровод Северный поток — 2
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