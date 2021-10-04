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Технологии
Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
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Песков сообщил об отсутствии сбоев на сайте президента
Технологии
Песков сообщил об отсутствии сбоев на сайте президента
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 октября. Сайт президента России Владимира Путина работает исправно. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал серьезные сбои в мировых и российских соцсетях, передает РИА Новости. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента, столкнулась ли администрация с какими-либо проблемами на фоне глобального сбоя работы популярных сервисов. Пользователи Сети по всему миру столкнулись с проблемами в работе Google, Youtube, Twitter, TikTok, Telegram, Facebook, Instagram и WhatsApp.

«Сайт президента работает. Проблем нет», — объявил Песков.

Юзер Twitter ранее назвал причину сбоя Telegram. Это связано с тем, что большое количество пользователей из-за неполадок перешли из WhatsApp в Telegram.

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