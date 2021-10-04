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Сепаратисты обнаружили на территории эфиопского штата Тыграй обломки турецкой авиабомбы

  /   Обновлено: 04 октября 2021 21:29
Весь мир
Сепаратисты обнаружили на территории эфиопского штата Тыграй обломки турецкой авиабомбы
wikipedia.org  /  Bayhaluk / CC BY-SA 4.0

Аддис-Абеба, 4 октября. В Тыграе обнаружены обломки турецкой высокоточной управляемой бомбы MAM-L, сообщает издание Eritrea Hub.

Осколок снаряда с идентификационной табличкой найден в районе Мерса и Аро. Именно по нему удалось установить производителя — крупного турецкого оборонного подрядчика ROKETSAN.

MAM-L — высокоточная малогабаритная корректируемая бомба с лазерной полуактивной головкой самонаведения. Расшифровывается как Mikro Akıllı Mühimmat или умный микробоеприпас, входит в состав вооружения легкой авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Сепаратисты обнаружили на территории эфиопского штата Тыграй обломки турецкой авиабомбы
wikipedia.org  / Kingbjelica/CC Oct 4, 2021 BY-SA 4.0

 

В начале сентября стало известно, что Правительство Эфиопии заключило крупный контракт с неназванным турецким оборонно-аэрокосмическим концерном. Предполагаемая сумма, потраченная Аддис-Абебой, составляла порядка 51,7 миллиона долларов США. Военные аналитики допускают, что африканская страна могла заказать БПЛА типа Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı, рассчитывая при помощи дронов нанести решающий удар по незаконным вооруженным формированиям.

В последнее время Анкара активно продвигает влияние на Черном континенте. Так, в апреле власти Марокко подписали с турками контракт на покупку 13 беспилотников. В рамках этого договора военнослужащие Королевских ВВС прошли подготовку по управлению летательными аппаратами.

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