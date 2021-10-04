Аналитик Полонский: Запад готовит «лоскутное одеяло» из военных альянсов против России

Москва, 4 октября. Страны Запада готовят различные военные альянсы для противостояния России и Китаю, заявил военный аналитик Илья Полонский.

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия не так давно создали военный союз AUKUS, чем сильно разгневали Францию, отметил Полонский в своем материале. По его словам, негативная реакция Парижа обусловлена отсутствием приглашения со стороны партнеров принять участие в инициативе, а также отмененным Канберрой «контрактом века», в рамках которого французы должны были построить для австралийцев 12 субмарин.

Подобная ситуация вызвала нешуточную активность со стороны французского руководства, обратил внимание журналист. Он подчеркнул, что после создания AUKUS президент Франции Эммануэль Макрон инициировал переговоры 11 государств Европы на тему укрепления внутриевропейского военного партнерства без участия США и других стран, не входящих в ЕС. Полонский отметил, что на встречу были приглашены представители не входящей в НАТО Швеции, проводящей явную антироссийскую политику.

Примечательно, что параллельно с этим шведское руководство подписало соглашение с Данией и Норвегией, в рамках которого три скандинавские государства намереваются сообща противостоять неким «вторжениям», рассказал автор материала. Он уточнил, что общим противником этого альянса явно выступает Россия, так как больше его участникам некого определить на эту роль. Интересным моментом является участие датчан и норвежцев в НАТО, регламент которой ограничивает оборонное сотрудничество со странами, не входящими в блок, такими как Швеция. Однако стороны проигнорировали подобные правила, что может говорить о нарастающем скепсисе Европы в отношении Североатлантического альянса.

Полонский привел слова эксперта Королевского института международных отношений в Лондоне Лесли Винджамури, который заявил, что мир в скором времени будет представлять собой «лоскутное одеяло» из военных альянсов. Автор публикации напомнил, что территории Европы находятся в зоне интересов НАТО, но и в Азии в скором времени будут формироваться новые военные образования. Журналист подчеркнул, что в регионе уже имеются такие союзы, как «Пять глаз», включающий в себя Соединенные Штаты, Австралию, Канаду, Великобританию и Новую Зеландию, AUKUS, созданный американцами, австралийцами и британцами, а также альянс «Четверка», сформированный США, Японией, Индией и Австралией.

Альянсы, действующие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, направлены, очевидно, против Китая, констатировал Полонский. В Европе же союзы имеют антироссийский характер, отметил он. Автор статьи добавил, что не стоит обольщаться из-за разногласий между Францией и руководством НАТО, так как наличие скандинавских государств в составе общеевропейского военного объединения, которое может появиться в ближайшем будущем, говорит о том, что оно едва ли будет иметь дружественный настрой в отношении России.

Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Соединенные Штаты отнюдь не застали врасплох Москву созданием альянса AUKUS. По его словам, Россия может дать жесткий ракетный ответ американцам на создание подобного военного объединения.