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Заместитель генсека ООН Накамицу: риск применения ядерного оружия достиг неприемлемого уровня

  /   Обновлено: 04 октября 2021 21:13
Армия
Заместитель генсека ООН Накамицу: риск применения ядерного оружия достиг неприемлемого уровня
wikipedia.org  /  United States Department of Energy

Нью-Йорк, 4 октября. Рост враждебности между государствами может привести к конфликту с применением ядерного оружия. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу.

По ее словам, угрозу представляют и обычные вооружения, которые стремительно накапливают разные страны мира. Так, в 2020 году глобальные военные расходы достигли двух триллионов долларов.

«Растущая враждебность в отношениях между ядерными державами привела к повышению ядерных рисков до уровня, который является неприемлемым», — сказала Накамицу.

Ранее секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Роберт Флойд заявил, что США разрабатывают новую ядерную доктрину. При этом в конце сентября 2021 года в Вашингтоне заявили о возобновлении поддержки ДВЗЯИ.

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