Заместитель генсека ООН Накамицу: риск применения ядерного оружия достиг неприемлемого уровня

Нью-Йорк, 4 октября. Рост враждебности между государствами может привести к конфликту с применением ядерного оружия. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу.

По ее словам, угрозу представляют и обычные вооружения, которые стремительно накапливают разные страны мира. Так, в 2020 году глобальные военные расходы достигли двух триллионов долларов.

«Растущая враждебность в отношениях между ядерными державами привела к повышению ядерных рисков до уровня, который является неприемлемым», — сказала Накамицу.

Ранее секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Роберт Флойд заявил, что США разрабатывают новую ядерную доктрину. При этом в конце сентября 2021 года в Вашингтоне заявили о возобновлении поддержки ДВЗЯИ.