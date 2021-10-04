Сбои в работе произошли в соцсети «ВКонтакте»

Москва, 4 октября. Пользователи сообщили о неполадках в функционировании социальной сети «ВКонтакте» и ряда других популярных сервисов. Такие данные привел в понедельник портал Downdetector.

Юзеры еще днем заявляли о неполадках в работе мессенджера Telegram. Позднее сбои наблюдались в функционировании Facebook, Instagram и Whatsapp. В последние часы повысились жалобы на работу Google, YouTube, Twitter, Viber и TikTok. С трудностями также столкнулись пользователи «Одноклассников».

Львиная доля пользователей сообщила о неполадках именно в веб-версиях сервисов. Некоторые юзеры также не могут пройти авторизацию в мобильных приложениях.

Из-за массовых сбоев в функционировании соцсетей и сервисов основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов. Соответствующие данные привели в американском журнале Forbes.