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«Грета Тунберг ест неэкологичную пищу?»: врач предупредила об опасности чипсов
Общество
«Грета Тунберг ест неэкологичную пищу?»: врач предупредила об опасности чипсов
instagram.com  /  @gretathunberg

Клинический врач Елена Соломатина в разговоре с ФАН выразила надежду, что экоактивистка Грета Тунберг кормила своего юного спутника не чипсами, а чем-то другим. Популярный у молодежи продукт, по уверению диетолога, — крайне неэкологичная пища.

Ранее английское издание опубликовало фото воительницы за спасение планеты после марша «Пятница ради будущего» в Италии. В статье написано, что неизвестный парень обнимал Грету Тунберг, а она кормила его чипсами.

На снимках, сделанных после школьной забастовки по изменению климата, видно, как экоактивистка кормит таинственного юношу. Разумеется, чтобы есть чипсы из рук спутницы, ее друг стянул медицинскую маску.

Врач-диетолог Елена Соломатина сразу же заострила внимание на том, что в период пандемии, во время высокого риска заражения COVID-19, в общественных местах не стоит снимать маску, тем более брать немытыми руками какую-либо пищу.

«Чипсы жарят в большом количестве масла, поэтому они содержат большое количество трансжиров. По степени вредности для организма чипсы могут сравниться только со сладкими шипучими напитками. При жарке в окисленном масле образуется большое количество канцерогенов. Вместе с трансжирами они разрушают клетки нашего организма, влияют на ядро и преобразуют ДНК. Это сбивает программы функционирования, провоцирует бесконтрольное образование тканей, то есть опухоли, в том числе онкологические. Это может привести к летальному исходу», — пояснила эксперт.

Доктор заметила, что чипсы и подобные продукты способствуют образованию в нашей крови окисленного холестерина, что может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы, а также они вызывают рубцевание печени, которая выводит вредные вещества из организма.

«При изготовлении чипсов используют крахмал и сахар, все это — углеводы с высоким лейкемическим индексом. Попав в организм, эти вещества могут вызвать гликирование, то есть повреждение внутренних тканей: органы стареют и покрываются морщинами. Кроме того, подобная пища может привести молодых людей, склонных к полноте, к ожирению. Лишний вес — нередко проблема современной молодежи. Чипсы нередко подсаливают. Это вкусно, но вызывает отек тканей и ведет к повышению давления. Гипертония ведет к повреждению сосудов, а больные сосуды увеличивают вероятность инфаркта и инсульта», — предупредила медик.

Соломатина заявила, что рекомендует всем людям, в первую очередь молодежи, в том числе Грете Тунберг и ее другу, вместо чипсов есть только подсушенные или запеченные в духовке ломтики фруктов и овощей, приправленные не сахаром или солью, а натуральными травами, так как они гораздо полезнее.

Ранее ФАН рассказал, как западная пресса укорила Минск за отсутствие чернокожих белорусок в конкурсе красоты.

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