Власти Эстонии сообщили о начале крупномасштабных учений Decisive Lancer с участием НАТО

Таллин, 4 октября. Крупные учения штабных структур НАТО Decisive Lancer стартовали в Эстонии. Об этом сообщило местное агентство BNS со ссылкой на генштаб сил обороны республики.

По словам начальника главного штаба учений полковника Мати Тикерпуу, в этом году целью маневров является совместная работа государственных структур при подготовке ко всеобъемлющей обороне.

Известно, что к учениям привлечены подразделения Сил обороны Эстонии, штаб дивизии Североатлантического альянса «North», госучреждения республики, а также штабы оборонительных округов добровольческого военизированного формирования Кайтселийт.

Ранее сообщалось, что грузинская армия приняла участие в трехсторонних командно-штабных учениях Eternity-2021 с войсками Азербайджана и Турции. Тренировочные маневры стартовали в Тбилиси. По информации министерства, учения будут состоять из теоретической и практической частей.