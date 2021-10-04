Журналист Корнилов оценил шансы Зеленского по возвращению Саакашвили на Украину

Санкт-Петербург, 4 октября. Запад приложит определенные усилия в деле против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, уверен журналист Владимир Корнилов.

В отношении бывшего грузинского лидера возбуждено дело о незаконном пересечении государственной границы. В эфире Медиагруппы «Патриот» журналист Владимир Корнилов объяснил, может ли президент Украины Владимир Зеленский помочь Саакашвили в возвращении в Киев.

«У Грузии претензий к Зеленскому немало на самом деле. Если бы речь шла только о Зеленском и только об Украине, то, конечно, Грузия начхала бы на все эти увещевания насчет того, что «верните украинского гражданина» (Саакашвили. — Прим. ФАН.). Действительно, на Зеленского в Тбилиси наплевали с большой колокольни. Вопрос в том, что скажет Запад», — рассуждает Корнилов.

wikipedia.org / European People's Party

Однако к делу уже подключились западные страны, заметил журналист.

«Мы уже видим заявление Госдепа, заявление посольства США о том, что они внимательно и строго следят за делом Саакашвили. Я уже вижу заявление критиков России, которые пока еще осторожно, но тем не менее тоже кричат: «Ни в коем случае нельзя политически преследовать Саакашвили». Я думаю, что Запад приложит определенные усилия для того, чтобы сделать Тбилиси более покладистым в отношении этого «политического узника"», — заключил Владимир Корнилов.

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Ранее Евросоюз призвал власти Грузии соблюдать верховенство закона после ареста Саакашвили. Также ЕС просит власти и оппозицию Грузии проявлять сдержанность.