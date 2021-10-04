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Нюше пришлось обращаться к специалисту из-за проблем с зачатием ребенка
Шоу-бизнес
Нюше пришлось обращаться к специалисту из-за проблем с зачатием ребенка
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 4 октября. Популярная певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) поделилась неожиданными деталями о первой беременности. Артистка столкнулась с проблемами при зачатии ребенка.

Знаменитость тщательно готовилась к вынашиванию малыша и сдавала все возможные анализы. По словам исполнительницы хита «Выше», они с супругом — бизнесменом Игорем Сивовым — очень хотели стать родителями, однако долгожданная беременность никак не наступала. При этом врачи ничем не могли помочь Нюше.

«Исчерпав «стандартный медицинский подход», я поняла, что мой запрос уходит намного глубже, чем просто в тело», — рассказала певица на своей странице в Instagram.

Звезда поп-сцены обратилась к нетрадиционным методикам и по совету подруги пошла к психологу-родологу. Этот специалист изучает воздействие родовых архетипов на человека.

Психолог помог Шурочкиной победить отрицательные установки. По мнению эксперта, Нюша не могла забеременеть, поскольку подсознательно боялась родов. Певица убеждена, что именно курс у родолога помог зачатию ее дочери.

Артистка родила девочку, которой дали имя Симба, в ноябре 2018 года. Сейчас Нюша ждет второго ребенка. Недавно беременная певица попала в неприятную ситуацию в Испании — она осталась без денег и документов во время путешествия.

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