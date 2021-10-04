SpaceNews: в США готовятся создать полноценный Центр космической разведки

Вашингтон, 4 октября. Космические силы США разработали структуру, которая станет первым шагом на пути к созданию полноценного Центра космической разведки. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Известно, что новая группа Space Force Intelligence Activity (SFIA) начнет свою работу на авиационной базе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Генерал-лейтенант Мэри О' Брайен и генерал-майор Ли Лодербэк, отвечающие за разведывательную деятельность в космических силах и ВВС, уже подписали соответствующий документ.

Отмечается, что коллектив SFIA будет включать аналитиков из Национального центра воздушной и космической разведки (NASIC) — подразделения, находящегося в составе военно-воздушных сил.

Ранее Минобороны России опубликовало уникальные кадры ко Дню Космических войск РФ. В видеоролике можно увидеть самые зрелищные пуски ракет космического назначения.