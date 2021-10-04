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Lockheed Martin: морпехи ВМС США получили первый серийный вертолет-транспортник CH-53K
Армия
Lockheed Martin: морпехи ВМС США получили первый серийный вертолет-транспортник CH-53K
wikipedia.org  /  Cpl. Hailey Clay - dvidshub.net / Общественное достояние

Вашингтон, 4 октября. Тяжелый транспортный вертолет CH-53K King Stallion заменит морским пехотинцам стоящий сейчас на вооружении CH-53E Super Stallion. Об этом сообщили в компании Lockheed Martin.

Известно, что новинка будет дислоцироваться на авиабазе морской пехоты США Нью-Ривер в Джексонвилле, который находится в штате Северная Каролина. На текущий момент 36 тяжелых винтокрылых машин находятся на различных стадиях изготовления, а доработкой шести других занимается компания Sikorsky в Стратфорде.

Стоит отметить, что серийный вертолет King Stallion будет передан в распоряжение морской пехоты уже в начале 2022 года.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что модернизированная версия российского боевого вертолета Ка-52М обойдется покупателям почти в миллиард рублей. Машины будут обладать улучшенной оптикой, радаром и дальнобойным оружием. На данный момент усовершенствованные версии находятся на испытаниях.

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вмс сша морская пехота CH-53K King Stallion
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