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Жена Джорджа Клуни рассказала о воспитании детей
Шоу-бизнес
Жена Джорджа Клуни рассказала о воспитании детей
Global Look Press  /  AUG

Лос-Анджелес, 4 октября. Правозащитница Амаль Клуни в шутку пожаловалась на своего мужа, актера Джорджа Клуни, который «преподает шалости» их общим детям.

Накануне в США состоялась премьера фильма Джорджа Клуни «Нежный бар». На мероприятии присутствовала супруга актера Амаль Клуни, она с удовольствием рассказала журналистам о своей семье. По словам юриста, во время карантина она много времени посвятила близнецам — Элле и Александру, а ее муж часто баловал наследников.

«Сейчас, он в основном преподает шалости», — поделилась Амаль Клуни с изданием Entertainment Tonight.

Голливудский актер женился на британской правозащитнице ливанского происхождения в 2014 году. Три года спустя Амаль родила сразу двоих детей. Таблоиды пишут, что в скором времени звездная чета снова станет родителями, однако они не комментируют эту информацию.

Ранее сообщалось, что Джордж Клуни получил роль в фильме режиссера Джона Уоттса, известного по франшизе «Человек-паук». К нему присоединится еще один известный артист — Бред Питт.

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