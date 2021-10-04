Проект «Билет в будущее» поможет школьникам Иркутской области выбрать профессию

Иркутск, 4 октября. Педагоги-навигаторы помогают ученикам выбрать профессию с помощью проекта «Билет в будущее», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Команда из 113 учителей будет курировать участников проекта в 34 районах Иркутской области. Определиться с профессией ребятам поможет цифровая платформа «Билет в будущее», которая состоит из двух сегментов — школьного и общедоступного. Во втором сегменте все желающие смогут увидеть игровые тесты, викторины и мультимедийные выставки, рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Участниками закрытого сегмента могут стать только зарегистрированные пользователи. Им будут доступны интерактивные тематические онлайн-уроки и профессиональные пробы по перспективным и актуальным для региона специальностям.

Конкурентная среда, которая формируется в России благодаря конкурсам и другим проектам, способствует профессиональному росту педагогов, считает директор лицея №369 Санкт-Петербурга Константин Тхостов.