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Центр АСТ: ВМС Украины рискуют разориться из-за подаренных им американских катеров
Армия
Центр АСТ: ВМС Украины рискуют разориться из-за подаренных им американских катеров
wikipedia.org  /  navy.mil / Public Domain

Москва, 4 октября. Американская сторона приступила к строительству шести сторожевых катеров Mk VI для украинской береговой охраны. ВМС Украины получат их в подарок.

Полностью контракт, профинансированный правительством США, выполнят к 2025 году. Стороны договорились о передаче 12 катеров. И хотя Киев получит их безвозмездно, военные эксперты уже предостерегают украинские ВМС: американский подарок может больно ударить по кошельку.

Эксперты склонны считать, что маломощное вооружение и непомерная стоимость обслуживания делают Mk VI сомнительным приобретением. Впоследствии дареный «москитный флот» может разорить минобороны страны, о чем пишет Центр АСТ. Он указывает, что в США от катеров избавляются. Из новой стратегии Пентагона по борьбе с конкурентами на море катера Mk VI исключили, посчитав бесполезными.

«Даже при условии бесплатной передачи самих катеров, "очень высокая стоимость их обслуживания", оказавшаяся обременительной даже для ВМС США, сама по себе может создать для ВМС Украины огромную проблему», — отмечают эксперты.

Кроме того, ряды украинского флота пополнят еще и катера собственной разработки — «Гюрза». Восьмой по счету катер из серии не так давно с помпой спустили на воду в Киеве. Российский военный эксперт Андрей Союстов только поприветствовал это событие и заявил, что чем больше у ВМС соседней страны будет катеров украинского производства, тем меньшую угрозу они будут представлять для России.

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