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В Волгограде двое мужчин до смерти избили жителя Кузбасса
Происшествия
В Волгограде двое мужчин до смерти избили жителя Кузбасса
 /  Пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу

Волгоград, 4 октября. Двое мужчин до смерти избили жителя Кемеровской области в Волгограде. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об аресте.

Преступление было совершено ночью у дома №26 по улице Кузнецкой. Между жителем Кемеровской области и двумя незнакомцами разгорелся конфликт. Мужчины стали избивать оппонента. Они нанесли ему несколько ударов по голове, лицу и телу, после чего скрылись с места происшествия.

Потерпевший получил серьезные ранения и умер до приезда скорой помощи. Специалисты установили, что смертельной оказалась травма головы.

Жильцы ближайшего дома стали очевидцами случившегося, помогли полицейским установить личности подозреваемых и задержать их. Оба злоумышленника попали под уголовную статью. Решается вопрос об аресте подозреваемых.

Накануне суд арестовал подозреваемого в убийстве петербуржца из-за обвинений в наркоторговле.

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арест волгоград убили
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