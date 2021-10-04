В Волгограде двое мужчин до смерти избили жителя Кузбасса

Волгоград, 4 октября. Двое мужчин до смерти избили жителя Кемеровской области в Волгограде. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об аресте.

Преступление было совершено ночью у дома №26 по улице Кузнецкой. Между жителем Кемеровской области и двумя незнакомцами разгорелся конфликт. Мужчины стали избивать оппонента. Они нанесли ему несколько ударов по голове, лицу и телу, после чего скрылись с места происшествия.

Потерпевший получил серьезные ранения и умер до приезда скорой помощи. Специалисты установили, что смертельной оказалась травма головы.

Жильцы ближайшего дома стали очевидцами случившегося, помогли полицейским установить личности подозреваемых и задержать их. Оба злоумышленника попали под уголовную статью. Решается вопрос об аресте подозреваемых.

Накануне суд арестовал подозреваемого в убийстве петербуржца из-за обвинений в наркоторговле.