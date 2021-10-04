«Досье Пандоры»: что известно об офшорных сетях на Ближнем Востоке

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) приступил к публикации «Досье Пандоры» (Pandora Papers) — выдержек из примерно 11,9 млн различных документов, содержащих данные об офшорных счетах мировых лидеров, чиновников, бизнесменов и знаменитостей.

Глава ICIJ Джерард Райл заявил, что порядка 600 журналистов из 100 стран получили доступ к находкам организации. Скорее всего, публикации, посвященных этому вопросу материалов, стоит ожидать на протяжении нескольких ближайших недель. В то же время на полную обработку данных исследователям потребуются месяцы: объем полученной информации составляет около трех терабайт.

NEW: #PandoraPapers reveals the inner workings of a shadow economy that benefits the wealthy and well-connected at the expense of everyone else.



Brought to you by ICIJ and 600+ journalists, the largest collaboration in journalism history. ???? https://t.co/qXMuUcqPc4 — ICIJ (@ICIJorg) October 3, 2021

Однако уже в первый день после открытия базы консорциума пресса обратила внимание на деятельность ряда видных политиков, оказавшихся причастными к заключению тайных сделок о приобретении и продаже недвижимости, секретных счетах и укрывательстве от налогов. Среди них оказались деятели и стран Ближнего Востока: Иордании, Пакистана, Ливана, Турции и других государств.

Документы расследования получены от 14 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (БВО), в Панаме, Белизе, ОАЭ, Сингапуре, Швейцарии и на Кипре. Записи охватывают довольно большой промежуток: 1970-е годы и период с 1996-го по 2020-й.

The #PandoraPapers reveal the real owners of more than 29,000 offshore companies. The owners come from more than 200 countries and territories, with the largest contingents from Russia, the U.K., Argentina and China. https://t.co/5JF4u2V4eN pic.twitter.com/Zrq8RH8jEC — ICIJ (@ICIJorg) October 4, 2021

В общей сложности в докладе фигурируют 35 бывших и действующих мировых лидеров, более 330 политиков и государственных чиновников из 91 страны, а также большое количество разного рода преступников, бежавших от правосудия. Многих из них обвиняют в различных правонарушениях — от коррупции до отмывания денег и глобального уклонения от уплаты налогов. В реализации финансовых схем были задействованы около 29 000 компаний.

Кто из ближневосточных деятелей фигурирует в «Досье Пандоры» и почему они туда попали — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Дома иорданского монарха

Согласно полученным ICIJ документам, лидер королевства Абдалла II оказался владельцем оффшорных счетов на Британских Виргинских островах. Ему принадлежит недвижимость общей стоимостью около 100 млн долларов в разных городах и странах:

Три особняка на пляжах калифорнийского Малибу.

Три квартиры в элитном комплексе с панорамным видом на реку Потомак в Вашингтоне.

Дом в городе Аскот в Великобритании.

Несколько квартир в центре Лондона.

Отмечается, что большая часть этого имущества была приобретена сразу же после событий «арабской весны» 2011 года, в ходе которых простые иорданцы вышли на улицы с протестами против безработицы и коррупции.

Pandora Papers: A massive leak of financial documents was published by several major news organizations that allegedly tie world leaders to secret stores of wealth, including King Abdullah of Jordan, and associates of Russian President Vladimir Putin https://t.co/aBvxIGkhUz — Reuters (@Reuters) October 4, 2021

Федеральное агентство новостей /

Примечательно, что после тех беспорядков монарх говорил о том, что арабские революции научили его не выставлять напоказ свое богатство. Кроме того, публичное обнародование сведений о дорогой собственности короля в других государствах, безусловно, могло бы вызвать раздражение у западных доноров, обеспечивающих выживание ближневосточной страны за счет своих дотаций.

Федеральное агентство новостей /

В администрации Абдаллы II уже отреагировали на публикации выдержек из «Досье Пандоры». В заявлении королевского дворца отмечается, что во владении такого рода недвижимостью нет ничего необычного и неподобающего.

«Король обладает рядом квартир и домов в США и Великобритании. Это не новая информация и не секрет. Его Превосходительство использует некоторую свою недвижимость во время официальных визитов, принимая там гостей», — сообщает пресс-служба короля.

Адвокаты иорданского лидера в свою очередь отметили, что покупку недвижимости он оплачивал из собственного кармана, не используя бюджет страны.

«Любой намек на то, что во владении собственностью через компании в офшорных юрисдикциях есть что-то неправомерное, категорически отрицается», — заявили в юридической фирме DLA Piper, представляющей интересы монарха.

In response to the Pandora Papers, Jordan's royal palace says that King Abdullah's properties in the US and UK were "no secret" and that privacy and security reasons were behind not disclosing them ⬇️



Read more: https://t.co/Ndss69Ifef pic.twitter.com/oatkdQXPwB — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 4, 2021

Помимо короля в докладах журналистского консорциума указывается бывший премьер-министр Иодрании Надер Дахаби, до начала политической работы занимавший должность гендиректора государственной авиакомпании Royal Jordanian Airlines. Также он возглавлял AND Holding Ltd., созданную в 2014 году для инвестирования в другие проекты. Его сын Амджад фигурирует в записях доклада как его бенефициарный владелец организации.

Помимо этого, экс-премьер был связан с офшорной компанией, созданной на Британских Виргинских островах, использовавшей номинального акционера с Сейшельских островов, скрывая личности истинных владельцев фирмы.

King of Jordan hidden property empire worth more than $100m, #PandoraPapers reveal https://t.co/HBCJ9XDzAa — The Guardian (@guardian) October 3, 2021

На фоне всех этих данных нельзя не вспомнить о том факте, что в 2020 году иорданские власти объявили о начале масштабной кампании, направленной на борьбу со скрытыми богатствами и уклонением от налогов, призванной помочь в прекращении вывоза иорданских капиталов за рубеж. Тогда Амман заявлял о том, что ежегодный поток финансовых средств, выводимых из королевства, составляет не менее 800 млн долларов.

Но несмотря на это высшее руководство страны почему-то само не следует собственным правилам.

Ливанские офшоры

В «Досье Пандоры» также фигурируют и представители политической элиты Ливана, который на протяжении последних лет переживает глобальный кризис, вызванный обесцениванием национальной валюты, дефицитом энергетических и водных ресурсов и иными проблемами.

Федеральное агентство новостей /

Журналистский консорциум нашел в полученных документах имя действующего премьер-министра Наджиба Микати. Он является одним из самых богатых людей своей страны с состоянием около 2 млрд долларов.

The Pandora Papers show that Lebanon's recently reappointed billionaire PM Najib Mikati owns a Panama-based offshore company which he used to buy property in Monaco worth $10m.



The findings come as the country faces an economic crisis https://t.co/PkkkYTNiC6 pic.twitter.com/QtDgffT5Zs — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 4, 2021

Пост главы правительства он занимает уже в третий раз: в 2005 году временно — в преддверии парламентских выборов, а в 2011 году при активной поддержке «Хезболлы», но досрочно ушел в отставку из-за потери общего языка с военно-политической организацией. Во время антиправительственных митингов граждане утверждали, что именно правительство Микати ответственно за разгул коррупции и падение экономики.

Федеральное агентство новостей /

Сам политик является владельцем панамской компании Hessville Investment Inc. и базирующейся в Монако M1 Management SAM, облегчающей работу офшорной фирмы.

Попавшие в «Досье Пандоры» документы сообщают, что сын председателя правительства Махер Микати был директором по меньшей мере двух организаций, находящихся на Британских Виргинских островах. Их группа M1 использовала для оформления собственности на офис в центре Лондона.

Кроме этого, через Hessville Investment Inc. действующий ливанский премьер еще в 2005 году приобрел для себя резиденцию в Монако и до сих пор владеет ей. В разговоре с журналистами Махер Микати отметил, что люди в Ливане часто используют офшорные компании «из-за простого процесса регистрации», а не из-за желания уклониться от налогов.

«Очень типично владеть недвижимостью через компании, а не напрямую», — сказал сын политика.

#Lebanon’s Former PM Diab Says he Gave up Shares in Company Mentioned in ‘Pandora Papers’ https://t.co/cEhX8qSGmD — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) October 4, 2021

Также в досье попали имена предшественника Микати на посту главы правительства — Хасана Диаба, а также управляющего ливанским Центробанком Риада Саламеха, который сейчас находится под следствием во Франции по обвинению в отмывании денег.

Кроме них в досье фигурирует бывший государственный министр Ливана и председатель банка Al Mawarid Марван Хейреддин. В 2019 году он отличился публичными обвинениями в адрес коллег по парламенту за бездействие в условиях тяжелейшего экономического кризиса.

«Существует проблема уклонения от уплаты налогов, и правительство должно решить ее», — говорил во время своего резонансного выступления Хейреддин.

Тем не менее, согласно «Досье Пандоры», в том же году чиновник через компанию на Багамских Вергинских островах приобрел яхту стоимостью около 2 млн долларов.

Cash strapped ????????Lebanon's political elite at the heart of Pandora Papers. Lebanese banker Marwan Kheireddine has multiple foreign and offshore companies, he bought a yacht and New York penthouse, while the Lebanese were unable to access their deposits. https://t.co/7cD3NE7JzV — Dina Arakji (@DinaArakji) October 3, 2021

При этом возглавляемый им банк Al Mawarid был одним из многих в стране, ограничивших снятие средств клиентов в долларах США, чтобы остановить экономическую панику и предотвратить банкротство финансовых организаций. По этой причине на фоне мощнейшей инфляции хранимые в национальной валюте сбережения многих ливанцев перестали чего-то стоить.

Хейреддин и Диаб не ответили на просьбы СМИ о комментариях по поводу публикации ICIJ. В письменном ответе Саламех заявил, что он декларирует свои активы и выполнил обязательства по отчетности в соответствии с ливанским законодательством.

Пакистанский разлад

Действующий премьер-министр Пакистана Имран Хан пришел к власти благодаря своей антикоррупционной кампании и публикации «Панамских документов», разоблачивших в 2016 году нарушения со стороны политической элиты Исламабада. Это дало амбициозному политику козыри, необходимые для победы на выборах главы правительства.

«Мы установим верховенство права. Кто бы ни нарушил закон, мы будем действовать против них. Наши государственные институты будут настолько сильными, что они остановят коррупцию. Подотчетность начнется с меня, затем с моих министров, а затем к этому присоединятся и все остальные», — заявлял Хан в своей победной речи.

Но просочившиеся в СМИ документы дискредитируют лидера и указывают на то, что представители его ближайшего окружения не готовы следовать заданным им курсом. Консорциум ICIJ смог разоблачить министра финансов Шауката Фаяза Ахмеда Тарина. Ему принадлежит компания Triperna Inc., в то время как трое членов его семьи владеют другими: Hamra Inc., Moonen Inc. и Seafex Inc. Все они имеют регистрацию на Сейшелах.

The Pandora Papers also exposed the wealth of allies to Pakistan's PM Imran Khan.



Two members of Khan’s cabinet were prominent in the leaks - alongside more than 700 other Pakistani citizens including donors to his Pakistan Tehreek-e-Insaf party https://t.co/eBJ4JtpmSC pic.twitter.com/Zpu8Y1d0rl — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 4, 2021

Другая видная фигура — министр водных ресурсов Мунис Элахи был замешан в ряде громких скандалов, включая обвинения в злоупотреблении государственными средствами, коррупции, взяточничестве и покушении на убийство. В 2016 году он стал клиентом сингапурского оффшорного поставщика услуг Asiaciti. Министр планировал вложить 5,6 млн долларов в траст, однако провайдер уведомил его о своем обязательстве сообщить об инвестициях налоговым органам Пакистана. После этого Элахи позвонил в Asiaciti и, выразив «озабоченность» по поводу этих требований, отказался от проведения финансовой операции.

Также «Досье Пандоры» раскрывает офшорные сделки Арифа Накви — крупнейшего донора правящей партии Пакистана, которому в США предъявлены обвинения в мошенничестве.

В то же время ключевой политический союзник Имрана Хана Чаудри Мунис Элахи, согласно сведениям ICIJ, планировал вложить доходы от коррупционной коммерческой сделки в секретный траст, скрыв их от налоговых органов Пакистана.

The Pandora Papers reveal that in 2007, the wife of Gen. Shafaat Ullah Shah, then one of Pakistan’s leading generals and a former aide to President Pervez Musharraf, acquired a $1.2 million apartment in London through a discreet offshore transaction. https://t.co/6dwwjkFMhm — Hamid Mir (@HamidMirPAK) October 3, 2021

Не последнее место в документах досье имеют сведения, касающиеся офшорных сетей с участием пакистанской военной элиты, представители которой активно задействуют членов своих семей для оформления подставных фирм и покупки иностранных активов.

Например, жена видного генерала Шафаата Уллы Шаха имеет квартиру в Лондоне, приобретенную через иностранную фирму. А подполковник армии в отставке и бывший министр Раджа Надир Первез владеет компанией International Finance & Equipment Ltd, зарегистрированной на БВО и связанной с торговлей оружием.

Однако власти практически не трогают чиновников из оборонного ведомства из-за продолжающегося конфликта с Индией — «защитники страны» обладают определенной неприкосновенностью. При этом военные активно объединяют свой бизнес в крупные конгломераты, благодаря чему данное комьюнити является крупнейшим в республике: они фактически контролируют 12% территории страны.

Pakistan opposition urges PM to remove ministers named in Pandora Papers https://t.co/zvkWL60Ygn pic.twitter.com/zEBMaXeaql — Reuters (@Reuters) October 4, 2021

Пакистан, согласно «Досье Пандоры», имеет на своей земле массу коррупционных сетей с участием важных политических деятелей. Однако совесть Имрана Хана все же чиста: в документах доклада, по крайней мере сейчас, нет ни слова о его нарушениях. Вопросы вызывает лишь то, что принимаемые премьер-министром меры недостаточно эффективны. Впрочем, теперь они могут стать более эффективными — местная оппозиция уже призвала лидера уволить людей, упомянутых в докладе.

Чрезвычайные расходы турецкого предпринимателя

Еще один интересный момент досье заключается в работе турецкого миллиардера Эрмана Иличака, владельца целой строительной империи, в центре которой находится компания Rönesans Holding. В 2014 году предприятие завершило возведение дворца на 1150 комнат для главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Этому сопутствовали публикации в СМИ, где говорилось о перерасходе средств, коррупции чиновников, а также попытках суда остановить реализацию проекта.

Pandora Papers: Pro-Erdoğan holding evaded taxes via offshore accounts #Turkey https://t.co/LZEDPlVlqk — Duvar English (@DuvarEnglish) October 4, 2021

В тот же год, согласно имеющимся документам, имел место еще один факт, прошедший мимо внимания общественности, но попавший в «Досье Пандоры».

Тогда на 74-летнюю мать предпринимателя были оформлены две офшорные компании на Британских Виргинских островах. Обе имели номинальных директоров и акционеров, а в одной из них — Covar Trading Ltd. — хранились активы строительного конгломерата семьи.

Could such a list not feature someone from Turkey? Nope. Builder of Erdoğan's "palace" is right there, of course.https://t.co/XD7HsrgntR — Axel Çorlu (@AxelCorlu) October 3, 2021

Согласно конфиденциальным финансовым отчетам, за первый полный год своей деятельности фирма получила доход в размере 105,5 млн долларов в виде дивидендов. Данные средства были переведены на счет в Швейцарии, отследить дальнейшую их судьбу невозможно.

Однако судя по документам организации, в том же году компания официально потратила все эти средства в качестве «пожертвования», проходившего в разделе «чрезвычайные расходы». При этом получатель данного «благотворительного» платежа сейчас не может быть установлен.

ОАЭ и шпионы

Премьер-министр ОАЭ Мухаммад бин Рашид Аль Мактум был акционером трех компаний, зарегистрированных в секретных юрисдикциях через эмиратскую Axiom Limited, которая частично принадлежала его инвестиционному конгломерату Dubai Holding.

Все три компании: Tandem Investco Ltd. и Tandem DirectorCo Ltd. с Британских Виргинских островов и Allied International Investments Limited с Багамских были созданы в 2008 году. Они использовались для международного расширения основного бизнеса — предприятия Axiom Ltd., производителя и розничного продавца мобильных телефонов.

Pandora Papers: The offshore companies of UAE's Sheikh Mohammedhttps://t.co/Gmrygo0Dxx pic.twitter.com/2lcfuBdVEW — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 4, 2021

С 2011 года лидер эмиратского бизнеса в области кибертехнологий Фейсал аль-Баннаи занимал пост директора двух фирм из трех и являлся акционером Axiom.

Согласно результатам расследования Reuters, проведенному в 2019 году, этот деятель имеет связи с компанией DarkMatter, тесно сотрудничавшей с правительством ОАЭ в вопросах слежки и шпионажа за американскими гражданами с помощью бывших сотрудников разведки США.

Сам Аль-Баннаи подтверждал работу этой организации с Абу-Даби, однако отрицал ее причастность к поддерживаемым государством хакерским операциям.

И другие

Эти деятели не единственные представители ближневосточного региона в «Досье Пандоры».

Так экс премьер-министр Бахрейна Халифа бин Салман Аль Халифа, занимавший свой пост с 1971 по 2020 год, владел подставной компанией Minto Assets Corp., созданой на Британских Виргинских островах в 1996 году и инвестировавшей в различные проекты в Швейцарии и Германии. Эта фирма владела активами на сумму 60 миллионов долларов. Согласно рукописным заметкам в имеющихся документах, средства туда поступали из «состояния королевской семьи».

Explore the offshore connections of Bahrain Former Prime Minister Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa | Pandora Papers - Power Players https://t.co/qwtQDwKN5o via @icijorg — Altaf Ahmed (@altaf42) October 3, 2021

Еще в докладе можно найти информацию о бывшем эмире Кувейта Сабахе аль-Ахмаде ас-Сабахе, владевшем сетью офшорных предприятий и дорогостоящей недвижимости. А экс-премьер Катара Хамад бин Джассим Аль Тани за счет своих иностранных компаний и инвестиций имеет долю сразу в нескольких бизнес-проектах, а также владеет 3% акций Deutsche Bank и обеспечивает родственников с помощью учрежденных за рубежом фондов.

#Internacionales | #PandoraPapers: Filtran 12 mil documentos con información sobre fortunas en paraísos fiscales ???? ⤵ https://t.co/LOtIO5VD1G — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) October 4, 2021

В заключение важно заметить, что офшоры — это банковские счета в финансовых учреждениях за пределами страны постоянного проживания. И во многих государствах их использование не запрещено. Ряд государств персидского залива вроде ОАЭ и Саудовской Аравии активно применяют эти системы на благо своим инвестиционным амбициям, направленным на диверсификацию национальных экономик.

В то же время офшоры могут использоваться коррупционерами как инструмент вывода нажитых нечестным трудом средств, что и заставляет некоторые правительства относиться к их владельцам настороженно. Как бы то ни было «Доклад Пандоры» сделал шаг к «прозрачности» работы некоторых лидеров и чиновников, что становится предупреждением для тех, кто может злоупотреблять своим положением. Остается надеяться, что в случаях законного использования данной финансовой системы ICIJ не повлечет за собой необоснованных претензий и скандалов.