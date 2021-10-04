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Конституционный суд Колумбии продлил работу Комиссии по установлению истины и примирению
Весь мир
Конституционный суд Колумбии продлил работу Комиссии по установлению истины и примирению
wikipedia.org  /  Gobierno de Chile / CC BY 2.0

Богота, 4 октября. Конституционный суд Колумбии постановил продлить на семь месяцев мандат Комиссии по установлению истины и примирению, созданной в результате мирного соглашения между правительством страны и боевиками Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).

Соответствующее единогласное решение было принято судьями конституционного суда страны после ходатайства, направленного в адрес суда, Генеральной прокуратуры и президента Комиссии жертвами государственного терроризма.

Решение суда предполагает продление срока деятельности Комиссии по установлению истины до июня 2022 года и возлагает на правительство Колумбии ответственность за обеспечение финансирования ее деятельности. Кроме того, у нее будет два дополнительных месяца для публикации окончательного доклада, в котором, как ожидается, будут содержаться конкретные рекомендации по предотвращению повторения военных преступлений.

Свое решение судьи мотивировали тем, что учредительный мандат Комиссии по установлению истины относится к «периоду ее эффективного функционирования», который, очевидно, был прерван по причине пандемии COVID-19.

«Мы приветствуем это решение как в качестве выражения ответственности перед жертвами, так и в качестве знака уважения к обществу, которое имеет право знать правду», — заявил председатель Комиссии Франсиско Де Ру.

Целью деятельности Комиссии по установлению истины является объективное расследование событий периода гражданской войны, которая с 1964 по 2016 год велась между правительством Колумбии и леворадикальной группировкой FARC. В результате многолетних столкновений погибло более 220 тыс. человек, большинство из которых являлись гражданскими лицами.

На сегодняшний день были заслушаны показания более 25 тыс. человек — жертв, свидетелей и преступников. Среди опрошенных — пятеро бывших президентов Колумбии. Комиссия должна сделать выводы об ответственности сторон за военные преступления и дать рекомендации по недопущению подобных событий в будущем.

В настоящее время в стране продолжаются вооруженные столкновения между правительственными силами и боевиками группировок FARC и ELN, что во многом связано с невыполнением властями Колумбии договоренностей, достигнутых в результате мирного договора 2016 года.

Власти Колумбии сообщают о ликвидации полевых командиров ELN и FARC
Федеральное агентство новостей  / 

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