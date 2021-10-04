Конституционный суд Колумбии продлил работу Комиссии по установлению истины и примирению

Богота, 4 октября. Конституционный суд Колумбии постановил продлить на семь месяцев мандат Комиссии по установлению истины и примирению, созданной в результате мирного соглашения между правительством страны и боевиками Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).

Соответствующее единогласное решение было принято судьями конституционного суда страны после ходатайства, направленного в адрес суда, Генеральной прокуратуры и президента Комиссии жертвами государственного терроризма.

#Colombia | The Constitutional Court decided to extend the period of operation of the Truth Commission, an institution created after the signing of the 2016 Peace Agreement between the State and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC).https://t.co/vqI7jYGFSV — teleSUR English (@telesurenglish) October 4, 2021

Решение суда предполагает продление срока деятельности Комиссии по установлению истины до июня 2022 года и возлагает на правительство Колумбии ответственность за обеспечение финансирования ее деятельности. Кроме того, у нее будет два дополнительных месяца для публикации окончательного доклада, в котором, как ожидается, будут содержаться конкретные рекомендации по предотвращению повторения военных преступлений.

Свое решение судьи мотивировали тем, что учредительный мандат Комиссии по установлению истины относится к «периоду ее эффективного функционирования», который, очевидно, был прерван по причине пандемии COVID-19.

«Мы приветствуем это решение как в качестве выражения ответственности перед жертвами, так и в качестве знака уважения к обществу, которое имеет право знать правду», — заявил председатель Комиссии Франсиско Де Ру.

Целью деятельности Комиссии по установлению истины является объективное расследование событий периода гражданской войны, которая с 1964 по 2016 год велась между правительством Колумбии и леворадикальной группировкой FARC. В результате многолетних столкновений погибло более 220 тыс. человек, большинство из которых являлись гражданскими лицами.

На сегодняшний день были заслушаны показания более 25 тыс. человек — жертв, свидетелей и преступников. Среди опрошенных — пятеро бывших президентов Колумбии. Комиссия должна сделать выводы об ответственности сторон за военные преступления и дать рекомендации по недопущению подобных событий в будущем.

В настоящее время в стране продолжаются вооруженные столкновения между правительственными силами и боевиками группировок FARC и ELN, что во многом связано с невыполнением властями Колумбии договоренностей, достигнутых в результате мирного договора 2016 года.