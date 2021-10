Конституционный суд Колумбии продлил работу Комиссии по установлению истины и примирению

Богота, 4 октября. Конституционный суд Колумбии постановил продлить на семь месяцев мандат Комиссии по установлению истины и примирению, созданной в результате мирного соглашения между правительством страны и боевиками Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).

Соответствующее единогласное решение было принято судьями конституционного суда страны после ходатайства, направленного в адрес суда, Генеральной прокуратуры и президента Комиссии жертвами государственного терроризма.

#Colombia | The Constitutional Court decided to extend the period of operation of the Truth Commission, an institution created after the signing of the 2016 Peace Agreement between the State and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC).https://t.co/vqI7jYGFSV