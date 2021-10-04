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Пользователи Сети пожаловались на «упавший» TikTok

  /   Обновлено: 04 октября 2021 20:44
Общество
Пользователи Сети пожаловались на «упавший» TikTok
pixabay.com

Москва, 4 октября. Зафиксированы сбои в работе очередного ресурса. Пользователи пожаловались, что «слег» TikTok.

Трудности в работе ресурса наблюдаются в ряде стран. Сообщения о перебоях получены благодаря Downdetector. Этот ресурс фиксирует сбои в работе самых разнообразных приложений и операторов связи. Пока что представители TikTok не прокомментировали ситуацию с неполадками.

До этого юзеры сообщали о трудностях в работе Instagram и WhatsApp. У некоторых возникли проблемы с подключением и отправкой сообщений. К тому же зафиксированы трудности в работе веб-сайтов. При этом есть неполадки и в работе Telegram.

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