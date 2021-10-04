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Лена Катина подтвердила слухи о ее романе с миллионером Дмитрием Спиридоновым
Шоу-бизнес
Лена Катина подтвердила слухи о ее романе с миллионером Дмитрием Спиридоновым
instagram.com  /  @lenakatina

Москва, 4 октября. Экс-солистка скандально известной группы «Тату» Лена Катина призналась, что у нее роман с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, который является долларовым миллионером.

Слухи о совсем не дружеских отношениях певицы с предпринимателем появились несколько недель назад, но пара долго не подтверждала подобные сообщения. Однако Катина наконец сообщила, что они со Спиридоновым встречаются с июля.

«Это, по сути, был служебный роман», — отметила артистка.

Исполнительница впервые встретилась с бизнесменом на его дне рождения, где она выступала как приглашенная знаменитость. Общение пары началось в переписке и постепенно перешло в реальность — Спиридонов пригласил экс-солистку «Тату» на ужин, чему она очень удивилась, пишет «СтарХит».

Бизнесмен является основателем платежного сервиса CloudPayments, а также занимает должность советника заместителя председателя банка «Тинькофф». Катина называет своего возлюбленного очень харизматичным человеком. Певица, по ее словам, безумно рада, что ее новый избранник никак не связан со сферой шоу-бизнеса.

Сейчас пара готовится к первому совместному путешествию. Исполнительница рассказала, что они со Спиридоновым поедут в Стамбул на три дня, передает «Культуромания».

Ранее Лена Катина объявила о возвращении группы «Тату» на сцену. Певица выступит вместе с экс-коллегой по дуэту Юлией Волковой в рамках трибьюта.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лена Катина подтвердила слухи о ее романе с миллионером Дмитрием Спиридоновым
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