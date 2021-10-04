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Бутусов анонсировал издание главных альбомов группы Nautilus Pompilius на виниле
Общество
Бутусов анонсировал издание главных альбомов группы Nautilus Pompilius на виниле
 /  Фото предоставлены организаторами

Санкт-Петербург, 4 октября. Лидер рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов сообщил, что музыкальный коллектив планирует издать самые популярные альбомы на виниловых пластинках.

Фанаты рок-группы смогут послушать 16 альбомов на виниле. Nautilus Pompilius планирует перевыпустить не только номерные сборники, но и «концертники», речь идет в том числе об «Отбое» и «Акустике». Вячеслав Бутусов анонсировал выпуск пластинок в Instagram.

Сначала «Авторизованную коллекцию» презентуют на виниле, затем на CD-дисках. Переизданные альбомы немного будут отличаться от оригинальных версий. В них войдут треки, которые по разным причинам ранее были изъяты. Музыканты предусмотрели и бонусы для своих поклонников. Ими станут демо-записи известных треков. При выпуске пластинок решили не соблюдать хронологический порядок. Поэтому сначала фанаты смогут послушать записи с таллинского концерта «Подъем».

Летом стало известно, что Вячеслав Бутусов напишет музыку к спектаклю «Два царя» по пьесе писателя Бориса Акунина. Постановку планируют поставить на сцене Александринского театра.

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альбом бутусов nautilus pompilius
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