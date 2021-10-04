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Юрий Семин не исключил, что в пятый раз возглавит «Локомотив»
Спорт
Юрий Семин не исключил, что в пятый раз возглавит «Локомотив»
fclm.ru  /  Пресс-служба ФК «Локомотив»

Москва, 4 октября. Заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин допустил, что вновь займет пост наставника столичного «Локомотива».

Именитый российский тренер Юрий Семин недавно дал интервью YouTube-каналу «Фетисов». Экс-наставник «Локомотива» рассказал, готов ли он вновь возглавить «железнодорожников» в случае отставки сербского специалиста Марко Николича.

«Жизнь иной раз расставляет точки. Может, и запятые. Мы не складываем оружия», — отметил 74-летний тренер.

Семин четырежды занимал пост главного тренера «Локомотива». Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России и шесть раз выигрывала Кубок страны, пишет RT.

Ранее Нобель Арустамян сообщил, что руководство «Локомотива» планирует уволить Марко Николича. Сербский тренер возглавил команду в мае 2020 года, сменив на этом посту Семина.

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