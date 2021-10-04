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Китайские смартфоны попали в топ самых мощных Android-устройств за сентябрь 2021 года
Общество
Китайские смартфоны попали в топ самых мощных Android-устройств за сентябрь 2021 года
pixabay.com  /  PD

Москва, 4 октября. Команда разработчиков популярного тестового приложения AnTuTu опубликовала список смартфонов с наилучшей производительностью. Все они работают на системе Android.

На первом месте оказался Red Devils 6S Pro — этот смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 888+. Вторую позицию занял Black Shark 4 Pro с мобильной платформой Snapdragon 888, а замыкает тройку лидеров Vivo X70 Pro +, оснащенный Snapdragon 888+.

На четвертом месте расположился iQOO 8 Pro, который, по версии DisplayMate, получил лучший экран для смартфонов. Это устройство базируется на Qualcomm Snapdragon 888+. Наконец, пятая строчка досталась смартфону Asus ROG 5s.

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке стал Android-разработчик. На этой должности сотруднику в России предлагается зарплата от 500 тысяч рублей, а в обязанности входит развитие нового направления в области крипто- и dating-приложений

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