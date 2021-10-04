Минобороны РФ опубликовало видео второго пуска ракеты «Циркон» из подводного положения

Москва, 4 октября. Министерство обороны России обнародовало видео второго пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон», который был произведен атомной подлодкой «Северодвинск» из подводного положения.

Информация об испытаниях российской гиперзвуковой ракеты с борта атомной подводной лодки появилась утром 4 октября. По данным Минобороны РФ, экипаж подлодки «Северодвинск» выполнил стрельбу из надводного положения. Позднее оборонное ведомство опубликовало еще одно заявление, в котором сообщалось о пуске ракеты из-под толщи воды. При этом министерство обнародовало видеоролик, на кадрах которого запечатлен запуск ракеты из подводного положения.

Стрельба производилась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. «Циркон» успешно поразил условную морскую цель, находившуюся в Баренцевом море, передает «Утро.ру».