Пользователь Twitter заявил, что сбои в Telegram возникли из-за WhatsApp

Москва, 4 октября. Интернет-пользователи перешли в Telegram, когда WhatsApp «лег». Из-за этого наблюдаются трудности в его работе, заявил юзер Twitter.

Сейчас во многих социальных сетях наблюдается глобальный сбой. Выходцы из ряда стран жалуются на трудности в работе WhatsApp, Telegram, а также Instagram. Пользователи не могут зайти в приложения, отправлять сообщения и выполнять другие привычные манипуляции.

После комментария пользователя Twitter появился ответ от администрации Telegram. Там сообщили, что мессенджер медленно работает, но пока «держится». По последним данным, имеются трудности в работе и Google с Amazon. Что касается Telegram, больше всего обращений поступало из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.