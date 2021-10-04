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Объявленная в розыск школьница развлекалась с любовником в Москве
Происшествия
Объявленная в розыск школьница развлекалась с любовником в Москве
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Московская область, 4 октября. Мама 14-летней школьницы заявила, что дочь пропала и она не знает, где та может находиться. По заявлению родительницы, которое поступило в правоохранительные органы, сыщики объявили девочку в федеральный розыск. Как стало известно ФАН, ученица девятого класса проводила досуг в объятиях взрослого мужчины.

Как оказалось, школьница познакомилась со взрослым мужчиной из Москвы на сайте знакомств в Сети. После недолгой переписки она поехала на первое свидание. Житель Москвы оказывал девочке недвусмысленные знаки внимания. Школьница перед отъездом из дома написала матери записку. В ней сообщалось, что она не хочет находиться под наблюдением родительницы и будет ночевать у подруги.

«Она собрала вещи и оставила записку, что уезжает к подруге. Взрослый любовник же вовремя опомнился и отправил девочку домой. Так называемая потерпевшая воспитывалась без отца. У нее есть маленькая сестра», — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, пока соблазнителя школьницы найти не удалось. Возле его квартиры дежурят сотрудники ОМВД. Известно, что девочка не менее пяти раз встречалась с подозреваемым.

Ранее ФАН сообщал, что мужчина, надругавшийся над шестилетней родственницей, пойдет под суд.

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