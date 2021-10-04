Сирия глазами художников из России: в Дамаске стартовала новая выставка

В столице Сирийской Арабской Республики (САР) стартовала выставка произведений искусства, созданных художниками из России.

Они были приглашены в ближневосточную страну для культурного обмена. В рамках данного визита россияне смогли посетить многие культурные и археологические достопримечательности, познакомиться с жизнью местных жителей и оценить красоту восстанавливающегося после войны государства.

Специальный корреспондент международной редакции ФАН побывал на мероприятии в сирийской столице и пообщался с российскими художниками.

Во время своего визита специалисты из России посетили профильные учебные заведения, где провели мастер-класс местным студентам, обучающимся прикладному искусству.

В рамках встреч россияне и сирийцы смогли обменяться своим опытом и продемонстрировать умения, присущие национальным школам изобразительного искусства. Эти мероприятия позволили внести вклад в развитие двустороннего партнерства, которое заключается не только в военном и гуманитарном сотрудничестве.

На выставке, ставшей кульминацией поездки, были продемонстрированы картины в стиле графики авторства Михаила Горшунова и живописные полотна Лилии Устюговой.

Федеральное агентство новостей /

«Большую часть работ мы привезли из России, но четыре дня мы писали в Сирии — в Дамаске и его окрестностях», — рассказала художница.

Она отметила, что на многих экспонатах представлены виды РФ, а особое внимание уделено портретам российских военных, которые помогали Сирии в борьбе с терроризмом.

Федеральное агентство новостей /

Осень этого года оказалась богатой для Дамаска на проведение международных мероприятий и различных выставок. Так, ранее в столице прошла масштабная ярмарка ремесел, где местные мастера продемонстрировали свои товары, выполненные в традиционных техниках. Это помогает развитию малого бизнеса, который восстанавливается после вооруженного конфликта, а также дает возможность эффективнее налаживать контакт с другими странами, заинтересованными в партнерстве с Сирией.