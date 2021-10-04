Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 21:11
21:08
Армия
Власти Эстонии сообщили о начале крупномасштабных учений Decisive Lancer с участием НАТО
21:07
Политика
Журналист Корнилов оценил шансы Зеленского по возвращению Саакашвили на Украину
21:06
Шоу-бизнес
Нюше пришлось обращаться к специалисту из-за проблем с зачатием ребенка
21:04
Армия
SpaceNews: в США готовятся создать полноценный Центр космической разведки
21:02
Армия
Lockheed Martin: морпехи ВМС США получили первый серийный вертолет-транспортник CH-53K
21:00
Шоу-бизнес
Жена Джорджа Клуни рассказала о воспитании детей
21:00
Общество
По всей России отмечается День космических войск
20:58
Весь мир
Конституционный суд Колумбии продлил работу Комиссии по установлению истины и примирению
20:58
Происшествия
Три человека отравились угарным газом в жилом доме в Оренбурге
20:57
Общество
Проект «Билет в будущее» поможет школьникам Иркутской области выбрать профессию
Все новости

Сирия глазами художников из России: в Дамаске стартовала новая выставка

  /   Обновлено: 04 октября 2021 20:52
Весь мир
Сирия глазами художников из России: в Дамаске стартовала новая выставка
Федеральное агентство новостей  / 

В столице Сирийской Арабской Республики (САР) стартовала выставка произведений искусства, созданных художниками из России.

Они были приглашены в ближневосточную страну для культурного обмена. В рамках данного визита россияне смогли посетить многие культурные и археологические достопримечательности, познакомиться с жизнью местных жителей и оценить красоту восстанавливающегося после войны государства.

Специальный корреспондент международной редакции ФАН побывал на мероприятии в сирийской столице и пообщался с российскими художниками.

Во время своего визита специалисты из России посетили профильные учебные заведения, где провели мастер-класс местным студентам, обучающимся прикладному искусству.

В рамках встреч россияне и сирийцы смогли обменяться своим опытом и продемонстрировать умения, присущие национальным школам изобразительного искусства. Эти мероприятия позволили внести вклад в развитие двустороннего партнерства, которое заключается не только в военном и гуманитарном сотрудничестве.

На выставке, ставшей кульминацией поездки, были продемонстрированы картины в стиле графики авторства Михаила Горшунова и живописные полотна Лилии Устюговой.

Художница Устюгова Лилия представляет свои работы в Дамаске
Федеральное агентство новостей  / 

«Большую часть работ мы привезли из России, но четыре дня мы писали в Сирии — в Дамаске и его окрестностях», — рассказала художница.

Она отметила, что на многих экспонатах представлены виды РФ, а особое внимание уделено портретам российских военных, которые помогали Сирии в борьбе с терроризмом.

Выставка в Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

Осень этого года оказалась богатой для Дамаска на проведение международных мероприятий и различных выставок. Так, ранее в столице прошла масштабная ярмарка ремесел, где местные мастера продемонстрировали свои товары, выполненные в традиционных техниках. Это помогает развитию малого бизнеса, который восстанавливается после вооруженного конфликта, а также дает возможность эффективнее налаживать контакт с другими странами, заинтересованными в партнерстве с Сирией.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Сирия глазами художников из России: в Дамаске стартовала новая выставка
россия сирия дамаск выставка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru