Американец обнаружил 70 килограммов орехов под капотом машины

В США обнаружилась, возможно, самая запасливая в мире белка. Рыжая рекордсменка посмотрела на Chevrolet Avalanche и подумала, что это самое подходящее место для зимнего склада.

Владельцу автомобиля пришлось потратить несколько дней, чтобы достать из машины все запасы, которые успел запрятать рыжий грызун. Под капотом и в багажнике Билл Фишер нашел около 70 килограммов орехов. Американец рассказал в своем посте в Facebook, что машина провела на стоянке всего четыре дня. По словам Билла, запасливый грызун забил орехами все свободные уголки. Белка постаралась на славу, а вот вопрос, как же ей удалось проникнуть под капот, так и остался неразгаданным.