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Критик Бабичев назвал деньги главной целью воссоединившихся солисток «Тату»

  /   Обновлено: 04 октября 2021 20:22
Шоу-бизнес
Критик Бабичев назвал деньги главной целью воссоединившихся солисток «Тату»
Global Look Press  /  Cinetext

Москва, 4 октября. Воссоединение Лены Катиной и Юлии Волковой является самым быстрым способом заработать, считает музыкальный критик Евгений Бабичев.

По словам эксперта, фанаты «Тату» давно мечтали о новых концертах коллектива. Именно поэтому Катина и Волкова будут очень востребованы. Исполнительницы даже могут записать новый материал, считает Бабичев.

«Возможно, если все пройдет гладко и они снова поймут, что они нужны, то речь может пойти и о каком-то новом творчестве», — поделился он с телеканалом «360».

Однако критик не уверен в оглушительном успехе «Тату», поскольку часть их аудитории переключилась на других музыкантов. При этом солистки могут зарабатывать не только на концертах, но и с помощью крупных рекламных контрактов, постах в соцсетях.

Ранее Лена Катина объявила о возвращении на большую сцену в составе «Тату» в следующем году. Она также сообщила о подготовке сериала об истории легендарного дуэта. Позднее Юлия Волкова опубликовала в соцсетях видеообращение к поклонникам, в котором подтвердила трибьют «Тату».

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музыка группа тату
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