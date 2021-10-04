Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 21:11
21:08
Армия
Власти Эстонии сообщили о начале крупномасштабных учений Decisive Lancer с участием НАТО
21:07
Политика
Журналист Корнилов оценил шансы Зеленского по возвращению Саакашвили на Украину
21:06
Шоу-бизнес
Нюше пришлось обращаться к специалисту из-за проблем с зачатием ребенка
21:04
Армия
SpaceNews: в США готовятся создать полноценный Центр космической разведки
21:02
Армия
Lockheed Martin: морпехи ВМС США получили первый серийный вертолет-транспортник CH-53K
21:00
Шоу-бизнес
Жена Джорджа Клуни рассказала о воспитании детей
21:00
Общество
По всей России отмечается День космических войск
20:58
Весь мир
Конституционный суд Колумбии продлил работу Комиссии по установлению истины и примирению
20:58
Происшествия
Три человека отравились угарным газом в жилом доме в Оренбурге
20:57
Общество
Проект «Билет в будущее» поможет школьникам Иркутской области выбрать профессию
Все новости

Иркутских чиновников подозревают в приобретении аварийного жилья для детей-сирот
Происшествия
Иркутских чиновников подозревают в приобретении аварийного жилья для детей-сирот
СУ СК РФ по Калининградской области

Иркутск, 4 октября. Должностные лица министерства имущественных отношений Иркутской области стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в превышении должностных полномочий.

Следствие установило, что в 2020 году чиновники приняли в собственность жилые помещения в городе Байкальске, расположенные в домах, признанных аварийными и подлежащих сносу. В дальнейшем недвижимость планировалось передать детям-сиротам по договорам социального найма.

Ранее СК возбудил уголовные дела в отношении чиновников, подозреваемых в получении взятки в особо крупном размере. Один из сотрудников министерства в 2020 году получил «благодарность» в размере 16 млн рублей за прием жилья для детей-сирот, купленного на вторичном рынке по госконтрактам. Еще один фигурант при приобретении недвижимости получила почти миллион рублей за победу на проводимых аукционах.

Тем временем аварийное жилье женщины с двумя детьми проверит СК по Ростовской области. Женщина, проживающая в общежитии, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии. Она пожаловалась на состояние здания и возможность его обрушения.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Иркутских чиновников подозревают в приобретении аварийного жилья для детей-сирот
ск жилье дети-сироты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru