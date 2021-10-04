Иркутских чиновников подозревают в приобретении аварийного жилья для детей-сирот

Иркутск, 4 октября. Должностные лица министерства имущественных отношений Иркутской области стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в превышении должностных полномочий.

Следствие установило, что в 2020 году чиновники приняли в собственность жилые помещения в городе Байкальске, расположенные в домах, признанных аварийными и подлежащих сносу. В дальнейшем недвижимость планировалось передать детям-сиротам по договорам социального найма.

Ранее СК возбудил уголовные дела в отношении чиновников, подозреваемых в получении взятки в особо крупном размере. Один из сотрудников министерства в 2020 году получил «благодарность» в размере 16 млн рублей за прием жилья для детей-сирот, купленного на вторичном рынке по госконтрактам. Еще один фигурант при приобретении недвижимости получила почти миллион рублей за победу на проводимых аукционах.

Тем временем аварийное жилье женщины с двумя детьми проверит СК по Ростовской области. Женщина, проживающая в общежитии, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии. Она пожаловалась на состояние здания и возможность его обрушения.