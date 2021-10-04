Philip Morris International возглавила рейтинг крупных иностранных компаний в России

Москва, 4 октября. Журнал Forbes составил рейтинг самых крупных иностранных компаний, которые работают в России. В список вошло 50 фирм, половина которых принадлежит владельцам из-за рубежа.

Их совокупный доход за прошлый год составил 7,2 трлн рублей, что на 2% больше, чем 2019-м. Возглавила рейтинг компания Philip Morris International (Швейцария), которая за указанный период заработала 359,5 млрд рублей. За ней с выручкой 347,2 млрд рублей идет Leroy Merlin из Франции. Третьей стала немецкая Volkswagen Group — 319,7 млрд рублей.

В список не были включены банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и другие финансовые компании. Такое решение авторы списка приняли ввиду их существенного отличия от торговых и промышленных компаний в бизнесе и бухгалтерском учете. Наибольшим количеством на российском рынке представлены компании из США, Германии и Франции.

В сентябре регионы России особо отметились в развитии тяжелого машиностроения и сельского хозяйства. В частности, было создано и введено в эксплуатацию несколько уникальных отечественных разработок.