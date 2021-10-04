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Новая коронавирусная инфекция поразила более восьми миллионов жителей Африки
Весь мир
Новая коронавирусная инфекция поразила более восьми миллионов жителей Африки
Global Look Press  /  Stephen Zenner / Keystone Press Agency

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC Africa) зарегистрировал более 8,3 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает издание aBangui.

При этом общее количество смертей от новой коронавирусной инфекции достигло 212 тысяч. В настоящее время успешное лечение прошло 7,6 миллиона жителей.

«Южная Африка, Марокко, Тунис и Эфиопия входят в число стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 на континенте», — значится в докладе организации.

Больше всего заразившихся, по версии CDC Africa, выявлено в южной части континента. Далее следует север и восток. Центр материка остается относительно безопасным из-за разрозненности поселений и малого числа проживающих.

Новая коронавирусная инфекция поразила более восьми миллионов жителей Африки
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что привить от COVID-19 минимум 10% населения смогли всего 15 из 54 африканских стран. В то же время руководство государств материка активно продолжает вести борьбу с пандемией. Так, официальные власти Абуджи приостанавливают действие загранпаспортов более чем 2000 нигерийцев, обвиненных в нарушении протоколов защиты от коронавирусной инфекции.

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