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Расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022 объявят до 15 октября
Спорт
Расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022 объявят до 15 октября
vk.com  /  Хоккей России

Москва, 4 октября. Тренерский штаб сборной России по хоккею объявит расширенный состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине до 15 октября.

Экс-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что крайняя расширенные списки сборных, которые примут участие в пекинской Олимпиаде, должны быть представлены до 15 октября. Сборная России выступит на турнире в группе B. Ее соперниками станут национальные команды Швейцарии, Дании и Чехии. Первый матч на Олимпиаде сборная России проведет 9 февраля. Подопечные Алексея Жамнова сыграют со швейцарцами. Сборная России является действующим победителем хоккейного турнира в рамках зимней Олимпиады.

Ранее главный тренер хоккейного клуба «Металлург» Илья Воробьев заразился коронавирусом. Из-за этого наставник пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

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