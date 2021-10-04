Расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022 объявят до 15 октября

Москва, 4 октября. Тренерский штаб сборной России по хоккею объявит расширенный состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине до 15 октября.

Экс-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что крайняя расширенные списки сборных, которые примут участие в пекинской Олимпиаде, должны быть представлены до 15 октября. Сборная России выступит на турнире в группе B. Ее соперниками станут национальные команды Швейцарии, Дании и Чехии. Первый матч на Олимпиаде сборная России проведет 9 февраля. Подопечные Алексея Жамнова сыграют со швейцарцами. Сборная России является действующим победителем хоккейного турнира в рамках зимней Олимпиады.

Ранее главный тренер хоккейного клуба «Металлург» Илья Воробьев заразился коронавирусом. Из-за этого наставник пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».