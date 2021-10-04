Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 22:37
22:36
Происшествия
Сотрудники Facebook не могут попасть в офис на фоне глобального сбоя в работе соцсетей
22:35
Общество
Исполнитель роли Калины в фильме «Шугалей-3» обозначил целевую аудиторию этого проекта
22:29
Общество
Крымские татары рассказали о плюсах жизни на полуострове после 2014 года
22:24
Весь мир
Центральноафриканцы вышли на улицы столицы с требованием отменить санкции ООН
22:22
Общество
Сноуден заявил об оздоровлении людей по всему миру без соцсетей
22:21
Общество
300 лет востребованности и дохода: что стало с табаководством в Крыму 
22:19
Общество
«Грета Тунберг ест неэкологичную пищу?»: врач предупредила об опасности чипсов
22:12
Экономика
Госдеп: Вашингтон продолжит решительно выступать против «Северного потока — 2»
22:10
Технологии
Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
22:04
Технологии
Сбои в работе произошли в соцсети «ВКонтакте»
Все новости

Сексолог Миллер назвала причины, по которым мужчина уходит из семьи
Общество
Сексолог Миллер назвала причины, по которым мужчина уходит из семьи
Кадр из фильма «Развод по-американски»  / 

В семьях иногда наступают моменты, когда один из супругов решает уйти. Если это делает мужчина, который не выдерживает, например, женских упреков, хочет жить свободно и не зависеть ни от чьего настроения, женщина начинает задумываться, что она делала в отношениях не так и как вернуть мужа. Стоит ли это делать? Почему чувства, которые были в начале отношений, разбиваются о быт и как этого избежать? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом ФАН ответила сексолог, психолог Александра Миллер.

«Единственное, что нужно сделать женщине в такой ситуации, — это научиться получать удовольствие от себя и своей жизни. После расставания некоторые жены рассуждают так: у него же все наглажено, начищено было; я же идеально готовлю и т. д. Однако в современном обществе мы прекрасно знаем, что за женщину это могут сделать специально нанятый человек и службы доставки», — рассказала собеседница ФАН.

Александра Миллер объяснила, что мужчина ищет не кухарку и домработницу, а родственного по духу человека, женщину, которая интересна ему в качестве любовницы, с которой он может поделиться радостными моментами.

«Интересна та женщина, у которой есть свои увлечения, она интересна сама себе, жадно живет эту жизнь, расслаблена и легка. Какой вы были, когда только познакомились? А какая вы теперь? Человек не обязан любить нас любыми, так же, как и мы не обязаны себя ломать, если что-то не нравится. Но отношения — это работа: если вы ее некачественно выполняете, вас увольняют. Все просто!» — объяснила психолог.

Сексолог Миллер назвала причины, по которым мужчина уходит из семьи
freepik.com  / freepik

Не стоит ломать брак при любых сложностях и непонимании, всегда можно договориться, но при условии, если этого хотят оба партнера, добавила сексолог.

«Если ваш муж превратится из бодрого, спортивного парня в необъятную и неопрятную личность с посторонними запахами, — что вы с этим будете делать? Захотите его физически? Если в этой лодке отношений гребет только один, ничего не выйдет, можно стараться сколько угодно. Также ошибкой, например, для женщины является переключение внимания на детей. А что тогда остается мужчине? Конечно, он найдет место, где будет больше востребован», — пояснила Миллер.

Александра Миллер подчеркнула, что не нужно использовать мужчину в качестве донора для рождения детей. Необходимо любить, уважать и ценить себя, а потом — его. Это идеальный секрет семейного счастья, за что дети будут вам очень благодарны.

Ранее известный врач-психотерапевт, сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, что семью нужно сохранять в том числе ради детей. Однако есть случаи, когда развод не только неизбежен, но еще и необходим.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сексолог Миллер назвала причины, по которым мужчина уходит из семьи
развод отношения сексолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru