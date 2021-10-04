Сексолог Миллер назвала причины, по которым мужчина уходит из семьи

В семьях иногда наступают моменты, когда один из супругов решает уйти. Если это делает мужчина, который не выдерживает, например, женских упреков, хочет жить свободно и не зависеть ни от чьего настроения, женщина начинает задумываться, что она делала в отношениях не так и как вернуть мужа. Стоит ли это делать? Почему чувства, которые были в начале отношений, разбиваются о быт и как этого избежать? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом ФАН ответила сексолог, психолог Александра Миллер.

«Единственное, что нужно сделать женщине в такой ситуации, — это научиться получать удовольствие от себя и своей жизни. После расставания некоторые жены рассуждают так: у него же все наглажено, начищено было; я же идеально готовлю и т. д. Однако в современном обществе мы прекрасно знаем, что за женщину это могут сделать специально нанятый человек и службы доставки», — рассказала собеседница ФАН.

Александра Миллер объяснила, что мужчина ищет не кухарку и домработницу, а родственного по духу человека, женщину, которая интересна ему в качестве любовницы, с которой он может поделиться радостными моментами.

«Интересна та женщина, у которой есть свои увлечения, она интересна сама себе, жадно живет эту жизнь, расслаблена и легка. Какой вы были, когда только познакомились? А какая вы теперь? Человек не обязан любить нас любыми, так же, как и мы не обязаны себя ломать, если что-то не нравится. Но отношения — это работа: если вы ее некачественно выполняете, вас увольняют. Все просто!» — объяснила психолог.

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Не стоит ломать брак при любых сложностях и непонимании, всегда можно договориться, но при условии, если этого хотят оба партнера, добавила сексолог.

«Если ваш муж превратится из бодрого, спортивного парня в необъятную и неопрятную личность с посторонними запахами, — что вы с этим будете делать? Захотите его физически? Если в этой лодке отношений гребет только один, ничего не выйдет, можно стараться сколько угодно. Также ошибкой, например, для женщины является переключение внимания на детей. А что тогда остается мужчине? Конечно, он найдет место, где будет больше востребован», — пояснила Миллер.

Александра Миллер подчеркнула, что не нужно использовать мужчину в качестве донора для рождения детей. Необходимо любить, уважать и ценить себя, а потом — его. Это идеальный секрет семейного счастья, за что дети будут вам очень благодарны.

Ранее известный врач-психотерапевт, сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, что семью нужно сохранять в том числе ради детей. Однако есть случаи, когда развод не только неизбежен, но еще и необходим.