Власти Мали провели ежегодный пересмотр списков зарегистрированных избирателей

Бамако, 4 октября. Генеральная избирательная делегация (DGE) вручила Министерству территориального управления и децентрализации документы для регулярного пересмотра списков граждан, допущенных до голосования сообщает издание Mali Actu.

Пакет переправлен Модибо Траоре от префектуры округа Бамако. Церемония проводилась в присутствии представителя губернатора Марка Дара, начальника управления документации для общей делегации на выборах полковника Буссуру Драме, а также делегата миротворческой комплексной миссии ООН МИНУСМА Карлы Дюрате Карла Лопес.

Из переданных документов следует, что общее количество жителей для ежегодного голосования 2021 года составляет 8,2 миллиона человек, из которых 7,7 млн находятся внутри страны и еще 500 тысяч за ее пределами.

«Пересмотр списков избирателей является частью закона о выборах. То есть каждый год, с 1 октября по 31 декабря, административные комиссии, созданные в каждом муниципалитете, составляют таблицу граждан, допущенных до голосования. Среди прочего, это проверка и включение новых избирателей, исключение умерших и прочие мероприятия, необходимые для организации прозрачных выборов», — заявил полковник.

На всеобщем голосовании 2018 и 2020 годов правительство допустило несколько ошибок, в результате чего в документ не попали новые, молодые люди, при этом остались уже недееспособные. Однако переходные власти не допустят повторение такого рода нарушений.

Global Look Press / Habib Kouyate

«Мы приглашаем всех малийцев помогать работе административных комиссий и призываем сообщать об ошибках. Голосование — это право. Но улучшение качества списков избирателей также является обязанностью гражданина», — подчеркнул руководитель.

Представитель округа Бамако поблагодарил DGE за работу. Ранее правительство Республики Мали сформировало Независимый орган по управлению выборами (AIGE).