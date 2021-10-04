Эксперт Леонков»: САУ «Коалиция-СВ» сокрушит американскую артустановку Paladin

Москва, 4 октября. Публикации в американской военной прессе о якобы больших «боевых возможностях» самоходных артустановок Paladin оторваны от реальности, заявил аналитик Алексей Леонков.

Специалист прокомментировал статью на портале 19FortyFive, авторы которой приписали САУ Paladin невероятные возможности в бою с российской армией. Леонков объяснил в интервью изданию «ПолитЭксперт», что такие заявления в принципе не корректны, так как сводят комплексные военные действия к артиллерийским дуэлям. У России есть самые различные виды оружия, которые способны «обнулить» американское орудие с дальность выстрела в 30 километров и скорострельностью восемь залпов в минуту, рассказал Леонков.

Одним из таких видов вооружения является самоходка «Коалиция-СВ», принятая на вооружение ВС РФ еще в 2015 году и способная легко сокрушить Paladin, причем с безопасной дистанции, объяснил собеседник «ПолитЭксперта».

«По скорострельности «Коалиции-СВ» нет равных, по точности попадания тоже нет. Если мы будем говорить о таких реактивно управляемых снарядах как «Краснополь», то аналогов тоже не существует», — отметил аналитик.

Леонков напомнил, что САУ «Коалиция-СВ» способна вести огонь по целям, удаленным на 80 километров, со скорострельностью до 16 залпов в минуту. Это позволит российскому орудию легко поразить батареи Paladin, резюмировал специалист.

Ранее Леонков рассказал о готовности подводных лодок ВМФ РФ противостоять американскому флоту в любых районах Мирового океана, включая Атлантику.