Прогноз синоптиков об аномально снежной зиме в России может не сбыться

Москва, 4 октября. Прогноз относительно невероятно снежной зимы в России не совсем верный, заявил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов.

Синоптики «Фобоса» ранее предупредили россиян об аномально снежной зиме. Однако вряд ли это возможно, считает Кислов. Вероятно, в сопоставлении связи Северо-Атлантического колебания и режима осадков есть ошибка. На территории Восточно-Европейской равнины она характеризуется корреляциями порядка 0,2, однако ближе к Уралу исчезает.

«Глобальное потепление никто не отменяет, а те флуктуации, которые происходят над Баренцевым морем и всем Северно-Ледовитом океаном — это естественный процесс», — пояснил Кислов, пишет Общественная Служба Новостей.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, как долго в центральной части страны продлится золотая осень. В это время установится маловетреная, солнечная и почти безоблачная погода. Такой прогноз Вильфанд дал для всего Центрального федерального округа.