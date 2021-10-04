Экономист Арефьев назвал уникальным успех «Белуги» по привлечению 5,6 млрд рублей в SPO

Москва, 4 октября. Прецедент с Beluga Group и продажей ее акций является уникальным, заявил доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев.

Цена размещения в рамках SPO ПАО «Белуга групп» составила 2800 рублей за акцию. Компания сообщила, что сбывает 12,7% акций, продающим акционером выступает ее «дочка» Tottenwell Limited. Без учета комиссионных компания получит 5,6 млрд рублей.

«Такие случаи, как у Beluga Group, являются уникальными для России. Есть одна важная деталь: у нас недооценены российские активы. Часто выход на IPO и SPO означает выставлению на торги такой доли компании, которая в два раза больше привлекаемых денег. Исключений немного, кроме Beluga Group можно вспомнить про Yandex с его нидерландской пропиской», — отметил Арефьев в беседе с журналистами.

Компании удалось добиться результатов на торгах, поскольку она является известным брендом. Таким образом, подытожил эксперт, Beluga Group продемонстрировала устойчивые позиции и способность решать проблемы за счет рыночных инструментов.

Подробнее о результатах работы компании «Белуга» читайте в материале ФБА «Экономика сегодня».