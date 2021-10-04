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Президент Перу объявил о старте аграрной реформы
Весь мир
Президент Перу объявил о старте аграрной реформы
twitter.com  /  Пресс-служба президента Перу

Лима, 4 октября. Президент Перу Педро Кастильо объявил о старте в стране земельной реформы. Об этом он сообщил в воскресенье, 3 октября во время своего визита в город Куско.

По словам президента, аграрная реформа будет направлена на поддержку агропромышленного комплекса страны и представляет собой национальную программу развития сельского хозяйства путем внедрения технологий, предоставления технических консультаций и строительства производственной инфраструктуры. Для этой цели правительство создаст Аграрную государственную службу, в рамках которой тысячи молодых студентов университетов будут оказывать техническую поддержку фермерам.

«Сегодня мы собираемся продвигать права и развитие фермеров. Наконец-то Перу встанет на путь искоренения эксплуатации и неравенства в сельском хозяйстве», — заявил Кастильо, выступая перед фермерами на эспланаде сооружения инков Саксайуаман недалеко от города Куско.

Символично, что о начале реформы Кастильо объявил в годовщину принятия первой аграрной реформы, начатой в 1969 году правительством Хуана Веласко Альварадо. Этот шаг стал мощным стимулом развития сельского хозяйства Перу. Вместе с тем, Альварадо известен как сторонник экспроприации земли у крупных землевладельцев.

Президент Кастильо особо подчеркнул, что новая реформа не предусматривает изъятия земель.

«Я хочу предельно ясно заявить: эта вторая аграрная реформа не направлена на экспроприацию земли или лишение кого-либо прав собственности», — подчеркнул он в ходе своего выступления.

Президент сообщил, что его администрация проведет корректировку цен на продукцию сельского хозяйства, построит в стране завод по производству фосфатных удобрений и создаст банк аграрного развития, который будет предоставлять льготные займы для фермерских хозяйств. Кроме того, правительственная программа предусматривает введение государственных закупок продукции семейных фермерских хозяйств и создание во всех провинциях страны рынков, чтобы облегчить аграриям сбыт своей продукции.

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перу земельная реформа
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