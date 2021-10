Президент Перу объявил о старте аграрной реформы

Лима, 4 октября. Президент Перу Педро Кастильо объявил о старте в стране земельной реформы. Об этом он сообщил в воскресенье, 3 октября во время своего визита в город Куско.

По словам президента, аграрная реформа будет направлена на поддержку агропромышленного комплекса страны и представляет собой национальную программу развития сельского хозяйства путем внедрения технологий, предоставления технических консультаций и строительства производственной инфраструктуры. Для этой цели правительство создаст Аграрную государственную службу, в рамках которой тысячи молодых студентов университетов будут оказывать техническую поддержку фермерам.

Символично, что о начале реформы Кастильо объявил в годовщину принятия первой аграрной реформы, начатой в 1969 году правительством Хуана Веласко Альварадо. Этот шаг стал мощным стимулом развития сельского хозяйства Перу. Вместе с тем, Альварадо известен как сторонник экспроприации земли у крупных землевладельцев.

