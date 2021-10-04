Президент Перу объявил о старте аграрной реформы

Лима, 4 октября. Президент Перу Педро Кастильо объявил о старте в стране земельной реформы. Об этом он сообщил в воскресенье, 3 октября во время своего визита в город Куско.

По словам президента, аграрная реформа будет направлена на поддержку агропромышленного комплекса страны и представляет собой национальную программу развития сельского хозяйства путем внедрения технологий, предоставления технических консультаций и строительства производственной инфраструктуры. Для этой цели правительство создаст Аграрную государственную службу, в рамках которой тысячи молодых студентов университетов будут оказывать техническую поддержку фермерам.

Hermanas y hermanos del campo: Con la #IIReformaAgraria iniciamos un nuevo tiempo. Hemos puesto fin al olvido en el que estuvieron. El Gobierno, desde hoy, vuelve a estar al servicio de los pequeños agricultores de nuestro país. Hoy ocupan el lugar que siempre debieron tener. pic.twitter.com/uzPoXYr8GK — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 3, 2021

«Сегодня мы собираемся продвигать права и развитие фермеров. Наконец-то Перу встанет на путь искоренения эксплуатации и неравенства в сельском хозяйстве», — заявил Кастильо, выступая перед фермерами на эспланаде сооружения инков Саксайуаман недалеко от города Куско.

Символично, что о начале реформы Кастильо объявил в годовщину принятия первой аграрной реформы, начатой в 1969 году правительством Хуана Веласко Альварадо. Этот шаг стал мощным стимулом развития сельского хозяйства Перу. Вместе с тем, Альварадо известен как сторонник экспроприации земли у крупных землевладельцев.

Land reform is an integral aspect of building socialism and key to battling women’s oppression, as evidenced here in Peru. No poor people in a rich city! https://t.co/6JpwEHZete — Steven Estrada For LB City Council (@StevenEstradaD1) October 3, 2021

Президент Кастильо особо подчеркнул, что новая реформа не предусматривает изъятия земель.

«Я хочу предельно ясно заявить: эта вторая аграрная реформа не направлена на экспроприацию земли или лишение кого-либо прав собственности», — подчеркнул он в ходе своего выступления.

Президент сообщил, что его администрация проведет корректировку цен на продукцию сельского хозяйства, построит в стране завод по производству фосфатных удобрений и создаст банк аграрного развития, который будет предоставлять льготные займы для фермерских хозяйств. Кроме того, правительственная программа предусматривает введение государственных закупок продукции семейных фермерских хозяйств и создание во всех провинциях страны рынков, чтобы облегчить аграриям сбыт своей продукции.