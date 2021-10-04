Министр обороны Мали назвал Россию надежным и серьезным партнером

Бамако, 4 октября. Российская Федерация является надежным партнером, заявил журналистам министр обороны Мали полковник Садио Камара.

Такое мнение офицер высказал во время официальной церемонии передачи двух военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш и двух М-17В5, приобретенных у Москвы.

«Российская Федерация — дружественная страна, с которой Мали всегда поддерживала очень теплые, партнерские отношения. Чрезвычайная скорость исполнения этого контракта демонстрирует надежность и серьезность подхода, который всегда удовлетворял нас. Это беспроигрышное взаимодействие. Поддержка российских специалистов позволит очень быстро освоить все аспекты, связанные с эксплуатацией новой техники», — подчеркнул министр.

Машины закупили за счет бюджета африканской страны в рамках соглашения, подписанного в декабре 2020 года и вступившего в силу в июне. При этом Москва поставила Бамако комплект вооружения и боеприпасов. Полковник Камара назвал это «иллюстрацией усилий, направленных на повышение оснащения армии».

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«Приобретение оборудования и вертолетов является доказательством постоянной заботы президента Ассими Гоиты об укреплении оперативного потенциала армии», — добавил министр.

Реализация военного контракта произошла на фоне напряженности в отношениях между Бамако и Парижем. Ранее премьер-министр Шогель Кокалла Маига выступил на 76-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН и рассказал, что Франция оставила Мали один на один с террористами. В связи с этим местные власти обратились за помощью к надежным партнерам из России.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил представителям Пятой республики, что легитимные власти африканского государства имеют право самостоятельно выбирать союзников без внешнего давления. Его мнение поддержали депутаты ГД Евгений Федоров и Сергей Вострецов.