Граждане Эфиопии поддержали переизбрание премьер-министра стихийной демонстрацией

Аддис-Абеба, 4 октября. Тысячи эфиопов вышли на площадь Мэскэль в столице страны, чтобы поддержать премьер-министра Абия Ахмеда на церемонии инаугурации.

Жители Аддис-Абебы организовали стихийную демонстрацию на центральных улицах города. Участники мероприятия размахивали национальными флагами и выкрикивали лозунги в поддержку вновь избранного главы правительства. Дойдя до площади, названной в честь древнего императора династии Загве, они стали дожидаться начала церемонии.

После завершения протокольной части сторонники разразились восторженными речами и в очередной раз заявили, что одобряют политику премьера и его партии. При этом перед присягой состоялось голосование за депутатов нового состава нижней палаты — Совета народных представителей.

twitter.com / @AbiyAhmedAli

Возглавляемая Абий Ахмедом фракция завоевала парламентское большинство во время первого этапа всеобщих выборов, которые состоялись в середине июня. Второй тур избирательного процесса прошел в конце сентября.

Впереди лучше правительство страны ждет много работы, в том числе завершение противостояния с боевиками «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и противодействие санкционному давлению со стороны администрации Соединенных Штатов Америки.