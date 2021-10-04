Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 21:10
21:08
Армия
Власти Эстонии сообщили о начале крупномасштабных учений Decisive Lancer с участием НАТО
21:07
Политика
Журналист Корнилов оценил шансы Зеленского по возвращению Саакашвили на Украину
21:06
Шоу-бизнес
Нюше пришлось обращаться к специалисту из-за проблем с зачатием ребенка
21:04
Армия
SpaceNews: в США готовятся создать полноценный Центр космической разведки
21:02
Армия
Lockheed Martin: морпехи ВМС США получили первый серийный вертолет-транспортник CH-53K
21:00
Шоу-бизнес
Жена Джорджа Клуни рассказала о воспитании детей
21:00
Общество
По всей России отмечается День космических войск
20:58
Весь мир
Конституционный суд Колумбии продлил работу Комиссии по установлению истины и примирению
20:58
Происшествия
Три человека отравились угарным газом в жилом доме в Оренбурге
20:57
Общество
Проект «Билет в будущее» поможет школьникам Иркутской области выбрать профессию
Все новости

Граждане Эфиопии поддержали переизбрание премьер-министра стихийной демонстрацией
Весь мир
Граждане Эфиопии поддержали переизбрание премьер-министра стихийной демонстрацией
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 4 октября. Тысячи эфиопов вышли на площадь Мэскэль в столице страны, чтобы поддержать премьер-министра Абия Ахмеда на церемонии инаугурации.

Жители Аддис-Абебы организовали стихийную демонстрацию на центральных улицах города. Участники мероприятия размахивали национальными флагами и выкрикивали лозунги в поддержку вновь избранного главы правительства. Дойдя до площади, названной в честь древнего императора династии Загве, они стали дожидаться начала церемонии.

После завершения протокольной части сторонники разразились восторженными речами и в очередной раз заявили, что одобряют политику премьера и его партии. При этом перед присягой состоялось голосование за депутатов нового состава нижней палаты — Совета народных представителей.

Граждане Эфиопии поддержали переизбрание премьер-министра стихийной демонстрацией
twitter.com  / @AbiyAhmedAli

Возглавляемая Абий Ахмедом фракция завоевала парламентское большинство во время первого этапа всеобщих выборов, которые состоялись в середине июня. Второй тур избирательного процесса прошел в конце сентября.

Впереди лучше правительство страны ждет много работы, в том числе завершение противостояния с боевиками «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и противодействие санкционному давлению со стороны администрации Соединенных Штатов Америки.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Граждане Эфиопии поддержали переизбрание премьер-министра стихийной демонстрацией
африка инаугурация эфиопия аддис-абеба присяга абий ахмед али
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru