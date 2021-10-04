Пандемия COVID-19 привела к активизации браконьеров в Африке

Случаи браконьерства участились в Африке из-за недостатка рейнджеров и других сотрудников заповедников. Об этом сообщает информационный ресурс Bulawayo24.

По данным журналистов, введенные во многих странах ограничительные меры привели к сокращению количества сотрудников охраны дикой природы.

«Рейнджеры загружены до предела и по-прежнему сталкиваются с резким снижением финансирования и значительным ростом браконьерства из-за разрушительных экономических последствий пандемии», — рассказал в интервью глава организации по охране диких животных Painted Dog Conservation Дэвид Кувавонга.

Он утверждает, что активизация охотников, коллапс туристической отрасли и практически полное прекращение экономической поддержки со стороны правительств африканских государств могут поставить под угрозу многолетние усилия зоозащитников по сохранению вымирающих видов.

Федеральное агентство новостей / Алексей Хмелев

«Кризис COVID-19 привел к сокращению финансирования процедур защиты дикой природы, которые зарабатывали на гостях парков и заповедников. Мы увидели рост браконьерства, вызванный стрессом от нового заболевания. Коронавирус для сообществ, а также сокращение рейнджеров привело к увеличению случаев незаконной охоты и добычи», — добавил он.

Как заявляет защитник природы, если не увеличивать число действующих сотрудников надзора и не открывать международные границы для туристов, то угроза для животных только усилится.

Кувавонга добавил, что для привлечения внимания к проблеме и поддержке рейнджеров запущена программа Wildlife Ranger Challenge.

Ранее сотрудники Центра по борьбе с незаконной торговлей дикими животными (NCS) Нигерии изъяли у трех браконьеров 17 тонн чешуи панголина и 44 килограмма бивней слонов.