Вновь избранный премьер-министр Эфиопии Ахмед принял присягу

Аддис-Абеба, 4 октября. Парламент Эфиопии переизбрал на пост премьер-министра страны Абия Ахмеда, которого сразу привели к присяге, сообщает информационное издание Fana.

«Я клянусь верно служить стране в предстоящие пять лет», — заявил вновь избранный глава правительства во время торжественной церемонии.

Мероприятие, в котором также участвовали высокопоставленные эфиопские политики и руководители африканских государств, прошло в здании федерального парламента. Самой присяге предшествовало голосование депутатов нового состава нижней палаты — Совета народных представителей.

После завершения протокольной части гостей ждет банкет, во время которого лидеры стран Черного континента смогут пообщаться в неформальной обстановке и обсудить дальнейшее взаимодействие.

wikipedia.org / Mattias Kiel Nielsen/PD

Возглавляемая Ахмедом партия завоевала парламентское большинство во время первого этапа всеобщих выборов, который состоялся в середине июня. Ее члены победили в 410 округах, второй этап избирательного процесса прошел в конце сентября. В мятежном штате Тыграй плебисцит не проводился из-за отсутствия необходимых условий безопасности.

Вновь избранному главе правительства придется и дальше решать проблемы региона, сталкиваясь с серьезным политическим и санкционным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки.