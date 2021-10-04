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Валерий Газзаев возмутился отказом Артема Дзюбы от вызова в сборную России
Спорт
Валерий Газзаев возмутился отказом Артема Дзюбы от вызова в сборную России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 4 октября. Заслуженный тренер России и бывший депутат Госдумы Валерий Газзаев выразил негодование из-за отказа форварда «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в сборную.

По словам экс-наставника московского ЦСКА, он впервые сталкивается с ситуацией, когда игрок отказывается от приглашения в национальную команду. Газзаев отметил, что вызов в сборную — это честь и событие.

«Не каждому это дано, поэтому любой стремится к такому вызову», — возмутился тренер.

Как напомнил экс-депутат Госдумы, Дзюба объяснил невозможность выступать за сборную своим состоянием. Газзаев убежден, что определять состояние футболиста должен не он сам, а тренер и медицинский штаб, передает РИА Новости. Заслуженный тренер добавил, что Дзюбу признали игроком месяца, и нападающий «Зенита» мог бы принести пользу национальной команде.

«Если футболист общается с национальной командой через прессу, поддерживаю мнение [тренера] Олега Романцева, что он не должен привлекаться в сборную», — цитирует бывшего наставника ЦСКА RT.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин включил Дзюбу в расширенный состав команды перед октябрьскими матчами отборочного тура Чемпионата мира 2022 года, но игрок отказался от приглашения. При этом футболист отметил, что это не означает окончание его карьеры в сборной.

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футбол газзаев дзюба
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