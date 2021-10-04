Экс-сотрудница Facebook обвинила соцсеть в публикации дезинформации

Вашингтон, 4 октября. Бывшая сотрудника Facebook Фрэнсис Хауген заявила, что соцсеть ради увеличения прибыли публикует дезинформацию и разжигающие ненависть комментарии.

В интервью телекомпании CBS она отметила, что во время работы тайно скопировала несколько десятков тысячи страниц внутренних исследований, которые затем стали основной для критических статей в адрес Facebook. Кроме того, Хауген подчеркнула, что корпорация зарабатывает больше денег, когда пользователь потребляет больше контента.

«Люди предпочитают взаимодействовать с вещами, которые вызывают эмоциональную реакцию», — добавила экс-сотрудница.

Cоциальная сеть оптимизирована под контент, который вызывает реакцию или взаимодействие, а гнев вызвать проще, чем другие эмоции, пояснила она. При этом администрация осознает, какой вред наносит пользователям.

Ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ) ранее обратилась в Роскомнадзор с просьбой привлечь к ответственности Facebook. В организации отметили, что компания не контролирует распространение нелегальных копий книг в подконтрольной соцсети Instagram.

Западные компании, пренебрежительно относящиеся к правовому пространству России, обязаны платить штрафы вследствие судебных решений, уверен член Общественной палаты РФ Никита Данюк. Apple, Google, Facebook руководствуются двойными стандартами, приводит его мнение «ФедералПресс».