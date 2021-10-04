Проект перехода на зеленую энергетику запустили в Африке

Глобальный совет по ветроэнергетике (GWEC) разработал и запустил проект Africa Wind Power, который выступит бизнес-платформой для взаимодействия между государственными структурами и частными инвесторами, производителями альтернативных технологий.

В случае если GWEC и правительства африканских стран достигнут компромисса, то континент может в короткие сроки войти в число лидеров рынка, вырабатывающих электричество при помощи чистой генерации. Несмотря на достаточно плотную зависимость от классических угля, нефти и газа, регион обладает значительным потенциалом для создания полноценных ВЭУ.

Согласно данным Международной финансовой корпорации, на территории материка можно получать до 59 000 ГВт, что с лихвой закрывает потребности многих государств. В настоящее время суммарная мощность ветропарков не превышает 7 ГВт.

pixabay.com /

Президент GWEC Бен Бэквелл выразил уверенность, что континент уже начал постепенный переход к чистой энергетике, однако этот процесс идет слишком медленно, особенно если сравнивать с Европой. Проблема кроется в том, что в регионе много залежей угля, нефти и газа, что как раз тормозит развитие.

«В перспективе Африка вполне способна создать достаточное количество ветрогенераторных турбин, которые, в свою очередь, смогут на равных конкурировать с электростанциями, работающими на ископаемом топливе, делая их нерентабельными», — заявил координатор GWEC Вангари Мучири.

Кроме того, альтернативные технологии генерации позволят сделать энергосистему континента децентрализованной, с независящими друг от друга региональными сетевыми комплексами.